Defensor del Paciente pide a Fiscalías de Cantabria, Andalucía y Valencia su amparo a afectados por el 'falso omeprazol'

Desde la asociación, recuerdan que, además del exceso de vello, puede tener otras secuelas como: problemas de corazón, hígado y/o riñón, "estos efectos secundarios figuran el el prospecto para personas adultas, por tanto en bebes puede ser mucho mas agresivo".

El organismo denuncia que supuestamente desde los organismos sanitarios "no dan prioridad a ser valorados por los especialista", continúa en su carta a las fiscalías, "a los consejeros de sanidad les da igual incumplen con su deber de protección y dicen que no hay prisa".

"Entendemos de urgencia la asistencia a estos bebes y son prioritaria por la situación y preocupación en los padres", añade la entidad que preside Carmen Flores, quien recuerda que "esta petición de intervención no debería darse si no fuera porque se pone en riesgo de agravamiento si tuvieran los bebes alguna afección", así como por "la irresponsabilidad de los que no saben o no quieren cumplir con su deber".