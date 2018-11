Díaz Tezanos apuesta por una "mirada feminista" para abordar el reto demográfico

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ha apostado por "una mirada feminista para abordar el reto demográfico. "Necesitamos repensar las políticas públicas para abordar el desafío demográfico en clave de igualdad de oportunidades", ha subrayado.

Así lo ha afirmado durante la jornada 'Sin pueblos no hay futuro' que la Red Española de Desarrollo Rural ha organizado en Sevilla para exponer, analizar y discutir diferentes iniciativas regionales, nacionales y europeas relacionadas con las posibilidades económicas y sociales de invertir en las zonas rurales, y servir como punto de partida para establecer un diálogo sobre el futuro de las áreas rurales en el proyecto territorial.

En este foro, ha opinado que el declive demográfico tiene, entre sus causas, las transformaciones sociales de las que las mujeres han sido "protagonistas".

"En las últimas décadas se ha producido una transformación radical de nuestro modelo familiar, una revolución social que no ha tenido contrapartida con un cambio en el modelo social y empresarial equitativo ni tampoco ha ido acompañada de la incorporación de los hombres al espacio de los cuidados y de lo doméstico".

La vicepresidenta cántabra, que ha estado acompañada por la directora general de Universidades e Investigación, Marta Domingo, ha participado en una mesa redonda en la que ha abordado junto a consejeros de otras comunidades autónomas las medidas que se deben tomar para frenar el despoblamiento que sufren las zonas rurales de España.

"Las mujeres hemos luchado a lo largo de los últimos años para decidir sobre nuestras estrategias reproductivas, pero hoy nos vemos afectadas en el día a día por una escasa protección social de nuestras familias", ha subrayado Díaz Tezanos.

Ademá, ha indicado "multitud" de aspectos en los que las mujeres se sitúan en el centro de este desafío de futuro, tales como la reducción del número de mujeres fértiles, el retraso de la edad de maternidad, el freno a sus expectativas laborales y profesionales, la precariedad laboral, la no participación en igualdad de condiciones en lugares donde se toman las decisiones y la feminización de la pobreza que, según ha apuntado, "se ha agudizado con la última crisis económica".

"En el centro del problema demográfico está la falta de autonomía de las mujeres", ha indicado la vicepresidenta, quien ha puesto el ejemplo de las mujeres que retrasan la decisión de tener hijos o renuncian a ella por una situación económica y familiar que les impide compatibilizar su maternidad con su carrera laboral y profesional.

POBREZA INFANTIL

La vicepresidenta ha opinado que otro elemento clave en este debate demográfico es la pobreza infantil porque "un bajísima fertilidad va unida a altas tasas de pobreza infantil".

"Necesitamos más nacimientos, que los niños y niñas que nazcan no vivan en la pobreza y por eso este problema debe estar en el foco de todas las reinvindicaciones por una cuestión de justicia social y también porque provoca un problema económico al generar un capital humano de escasa cualificación", ha opinado.

Díaz Tezanos ha opinado que "no habrá cohesión social alguna si la infancia y la adolescencia que vive en condiciones de pobreza no tiene oportunidades de formación y además no tendremos para el futuro capital humano suficientemente cualificado", ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

AGENDA MEDIOAMBIENTAL

Por último, en la jornada ha defendido la idea de poner en marcha una agenda medioambiental que permita revitalizar las economías de los territorios y tener presente que el medio rural es una "gran" fuente de recursos para las economías porque "suministra productos agrícolas y forestales y está teniendo una participación creciente en el desarrollo eólico y las energías renovables".

"Tenemos que ser capaces de tener en cuenta esa agenda medioambiental porque es la hoja de ruta para el desarrollo de las políticas que tienen que ver con la revitalización de las economías de las zonas rurales de nuestro país y de todas las medidas que están contenidas en esas estrategias que desde las Comunidades Autónomas y los municipios se están llevando a cabo", ha dicho.

Díaz Tezanos ha citado iniciativas asociadas a la economía verde y medidas para modernizar, diversificar y extender el sistema productivo de nuestras zonas rurales.

AMPLIA REPRESENTACIÓN DE CANTABRIA

Con la asistencia de 380 participantes procedentes de instituciones públicas regionales, municipales y comarcales, la jornada ha contado, entre otros, con el ministro de Agricultura, Luis Planas, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, Secundino Caso.

En el caso de Cantabria, además de la vicepresidenta y la directora general de Universidades e Investigación, Marta Domingo, ha asistido una amplia representación de alcaldes y concejales de diversos ayuntamientos cántabros.

En concreto, representantes de Villacarriedo, Puente Viesgo, Liérganes, San Pedro del Romeral, Penagos, Ruesga, Arredondo, Solórzano, Soba, Potes, Cabezón de Liébana, Alfoz de Lloredo, San Vicente de la Barquera, la Mancomunidad de municipios de Liébana y Peñarrubia y la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Todos ellos miembros de los Grupos de Acción Local de Valles Pasiegos, Saja-Nansa, Liébana y Asón-Agüera-Trasmiera.