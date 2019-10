Dimite el equipo directivo del centro escolar de Peña Cabarga

El equipo directivo del Centro Rural Agrupado (CRA) de Peña Cabarga, compuesto por la directora y la jefa de estudios, ha dimitido por los problemas derivados de la atención del alumnado después del servicio de comedor.

En un comunicado, la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha denunciado la "inacción" de la Consejería de Educación ante este hecho y ha acusado al departamento que dirige Marina Lombó de incumplir el acuerdo con el centro respecto al apoyo escolar.

"El sindicato ha tratado de evitar con todos los medios a su alcance este desagradable escenario", trabajando sobre el conflicto que se generó el curso pasado por discrepancias con la distribución del horario no lectivo después del servicio de comedor escolar, ha explicado la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Conchi Sánchez.

Sánchez ha recordado a la consejera que las funciones del equipo docente son "muy claras" y están recogidas en la normativa educativa, así como también la distribución del horario lectivo y complementario y, entre sus tareas, no se incluyen aquellas que tienen que ver con "el mero cuidado del alumnado fuera del horario lectivo".

En esta línea trabajó la Federación de Enseñanza de CCOO, junto con el equipo directivo y docente del centro, prestándose a mediar, vía negociación, para la mejor resolución del conflicto, ha referido.

El trabajo conjunto tanto del claustro y equipo directivo como del sindicato y, la propia inspectora en ese momento, dio sus frutos a finales de mayo, consiguiendo la contratación de un monitor de ocio y tiempo libre que se encargó de dinamizar al alumnado durante la hora necesaria después del comedor.

Para CCOO, único sindicato de la Junta de Personal que tiene un plan específico de protección de la escuela rural, dar soporte y soluciones a los centros rurales es "de vital importancia", por lo que ha mostrado su "sorpresa" y la del equipo directivo porque se ha "reabierto el conflicto con el incumplimiento de la Consejería de Educación del compromiso de continuar haciéndose cargo del cuidado del alumnado en ese horario".

Además le ha acusado de "presionar", a través del servicio de Inspección, para que la directora y la secretaria "se hagan cargo del cuidado de dos alumnos en ese tiempo, o bien, que se cambien los horarios del profesorado para que, quitando horas lectivas por la mañana, se cuide únicamente al alumnado del comedor por la tarde".

Para la Federación del Enseñanza de CCOO, la propuesta de reducción de horas lectivas de materias curriculares al conjunto del alumnado "no es una medida justa ni viable y además es discriminatoria", ya que no es para todo el alumnado del centro si no para cuidar a dos menores, "mermando los derechos educativos del resto del alumnado". Una medida que además genera malestar entre la plantilla docente, ha asegurado.

El sindicato ha exigido a la Consejería la reposición del apoyo escolar con el que contaba el centro desde finales de mayo, y que se acabe "con la presión y el desgaste personal y profesional a un equipo directivo joven, feminizado, bien formado y comprometido con la educación de calidad de Cantabria, como ha venido demostrando estos años, en los que, incluso, la directora Alicia Liaño, ha asumido responsabilidades en materia de Lenguas Extranjeras en la anterior legislatura".

"Desde nuestro sindicato, cuando hemos sido conocedores de la presentación formal de la carta de dimisión a principios de esta semana, hemos tratado de evitar que se materialice solicitando una reunión con la consejera. Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta pero esperamos que medie para parar este despropósito", ha confiado Sánchez.

El sindicato ha aprovechado para mostrar su preocupación por la cantidad de docentes que se están acercando a CCOO para poner de manifiesto situaciones de estrés laboral y emocional, por sentirse presionados por algunas familias o algún superior, lo cual repercute negativamente también en la salud y la calidad del sistema educativo de Cantabria, ha dicho.

LA CONSEJERA DECIDIRÁ

Por su parte, la Consejería de Educación ha confirmado a Europa Press que esta semana ha presentado su dimisión la directora y, como consecuencia de la misma, de la jefa de estudios, y ha explicado que ahora se presentará en el centro la Inspección educativa, que emitirá un informe.

La decisión de aceptar o no la dimisión corresponde a la consejera.