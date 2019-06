El velero de Ecologistas inicia mañana en Santander su travesía estival para exigir una pesca y turismo sostenible

El velero 'Diosa Maat' de Ecologistas en Acción iniciará este sábado, 15 de junio, su tradicional travesía de verano con la que recalará, hasta mediados de agosto, en más de veinte puertos del Cantábrico para reclamar una pesca y turismo sostenibles.

Durante esta campaña, la embarcación navegará más de mil millas náuticas, hasta la costa portuguesa y la frontera, para regresar después a la capital cántabra, donde tiene su puerto base -en Raos- desde hace un año y, en principio, hasta mayo del próximo, aunque la estancia -de carácter itinerante- se podría prorrogar.

La primera parada del 'Diosa Maat' será Asturias, desde donde navegará hasta Galicia para apoyar al nuevo grupo local, Ecoloxistas en Acción, con el que la organización ha conseguido extender su representación estable a todas las comunidades autónomas.

Tras llegar a la ría de Vigo, virará de rumbo para retornar sobre su recorrido y llegar hasta la costa de Guipúzcoa, desde donde regresará a su puerto base.

CAMPAÑA ESTIVAL

La iniciativa estival lleva por lema 'Velero en Acción 2019: por una pesca y un turismo sostenibles', y se centra en la sobrepesca, la 'turistificación' y las poblaciones de algas del litoral Cantábrico.

Con esta travesía, la organización ecologista pretende exigir el cumplimiento de las normativas europeas en relación a la pesca y el fomento de un modelo turístico alternativo y respetuoso con el medio ambiente y las poblaciones locales.

También persiguen divulgar la importancia de las poblaciones de algas como ecosistema base para el sostenimiento de las poblaciones pesqueras, denunciando las autorizaciones de extracción por arranque sin estudios rigurosos previos.

Así lo ha indicado este viernes Miguel Óscar, portavoz del 'Diosa Maat', en una rueda de prensa celebrada en el Museo Marítimo del Cantábrico, en Santander, en la que también han participado Luis Espejo, patrón oficial del velero, y Ana Palomera, técnica de la organización.

Además, según han explicado, aprovecharán la singladura para entregar 14 de las 'Banderas Negras' concedidas por Ecologistas en las provincias costeras del Cantábrico, a razón de dos por cada territorio en el que recalarán.

En el caso de Cantabria, dichas distinciones han sido para el 'macro puerto' proyectado en San Vicente de la Barquera y la contaminación en la Ría de San Martín, en Suances.

La entrega de estas banderas se hará de forma 'oficial' en aquellos lugares donde atiendan a los representantes de Ecologistas en Acción, y en los que no se hará de forma simbólica.

Además, los tripulantes del velero aprovecharán el viaje para recoger firmas de la campaña 'Salvemos nuestros mares', para el cumplimiento de las normas europeas sobre los criterios de pesca sostenible en 2020. Las rúbricas se entregarán el próximo otoño en el Ministerio de Agricultura y Pesca y en el de Transición Ecológica.

EXTRACCIÓN DE ALGAS

Al margen de la lucha contra la sobrepesca y la defensa de un modelo turístico respetuoso con el medio ambiente y las poblaciones locales, la campaña se centrará este verano también en el problema derivado de la extracción de algas, sobre el que se realizan estudios e investigaciones.

A falta de que estén las conclusiones, el patrón del velero ha explicado que existen dos métodos: el primero se basa en la extracción de algas de arribazón, que son las que llegan a la línea de costa tras un temporal y que es un método "poco agresivo" porque forma parte del "ciclo natural" de la especie.

Y el segundo consiste en el arranque de raíz, con el que se interviene en el ecosistema, asunto del que se está haciendo un seguimiento porque no hay estudios rigurosos al respecto, por lo que no se sabe si se van a regenerar o no los ejemplares.

Tras indicar que las licencias para recoger algas se otorgan por embarcación, unas 15 ó 20 en la región, el portavoz del 'Diosa Maat' ha señalado que el problema radica en las que se hacen sin permiso.

Otro problema es el cambio climático, que hace peligrar a esta especie cuya sostenibilidad depende de factores como la temperatura y la humedad, según han apuntado los representantes de la asociación en base a estudios previos.

VERTIDOS EN EL LITORAL, PLÁSTICOS Y TRÁFICO DE ARMAS

Con la embarcación también se quiere "visibilizar" los riesgos derivados de vertidos en todo el litoral del país, situación que debe "corregirse", así como también el impacto directo que tiene el consumo humano en el mar, como evidencia la presencia de plástico en fondos marinos o en los propios peces.

"Si somos una especie inteligente o que se jacta de serlo, deberían poner un freno directo al consumo que hacemos", ha apuntado Palomera.

En este último caso han recordado la denuncia y lucha contra el tráfico de armas, con buques que recalan en puertos españoles -también en Santander, según han asegurado- para realizar cargamentos con destino a la guerra de Yemen y otros países en conflicto.

VOLUNTARIADO

La campaña 'Velero en Acción' también funcionará como una plataforma de intercambio de voluntariado, ya que cada semana embarcará un nuevo grupo de personas, tanto de Ecologistas en Acción como de fuera de la organización, para participar en talleres, jornadas, encuentros y acciones, además de en las tareas cotidianas.

Para finalizar, los miembros del equipo del barco han recordado que las actividades que realizan, que van del mantenimiento a la investigación, pasando por labores de educación ambiental o acciones reivindicativas.

VELERO DIOSA MAAT

El 'Diosa Maat' fue cedido por la Audiencia Nacional a Ecologistas en Acción hace más de diez años tras ser decomisado por tráfico de cocaína en una operación antidroga en las aguas de Cabo Verde.

Desde entonces el velero ha sido plataforma de múltiples campañas como 'Salvemos al Atún Rojo', 'Tiburones, el depredador convertido en presa', 'Por una costa sana y una pesca con futuro', 'En acción por la biodiversidad del Mediterráneo' o 'Azul oscuro, casi plástico'.

El buque acaba de celebrar sus primeras mil millas náuticas de navegación por aguas de Cantabria, que suma a las más de 30.000 que lleva recorriendo desde el año 2006.

Arribó a aguas cantábricas tras completar una travesía iniciada en Cadiz, y desde entonces ha participado en unas 60 actividades educativas, con más de un centenar de personas embarcadas.

También ha estado presente en todas las acciones reivindicativas realizadas en Cantabria, como las relacionadas con el Catálogo de Paisajes Relevantes, el puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, la contaminación de la Ría San Martín, las escolleras de La Magdalena, Carrera por Siria, el cargamento de armas en el puerto de Santander con destino a la guerra de Yemen, el movimiento Fridays For Future, etcétera. Se trata de más de una docena de reivindicaciones realizadas en coordinación con más de 40 colectivos a nivel internacional.

En el campo de la investigación se han propuesto casi una decena de proyectos, de los que ya se han iniciado tres: estudio de las migraciones de avifauna en el entorno de la Bahía de Santander; flujos migratorios de determinadas especies de murciélagos; y estudio de las praderas de Gelidium (caloca).