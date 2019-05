"El próximo presidente de Cantabria tiene que asumir todo lo que no ha conseguido hacer este Gobierno"

Pablo Zuloaga (Santander, 1981) lidera el PSOE de Cantabria desde hace dos años. En este tiempo se ha enfrentado a dos procesos de primarias y en ambos salió ganador. Ahora se enfrenta a un reto muchísimo más complicado, con más actores en juego y partiendo de una posición depauperada en las últimas dos décadas, si bien cuenta con la 'ola sanchista' a su favor. Después de haber sido en esta legislatura alcalde en Santa Cruz de Bezana y delegado del Gobierno, este ingeniero de Obras Públicas aspira por primera vez a la Presidencia de Cantabria.

Aunque socialistas y regionalistas han gobernado en coalición los últimos cuatro años, en una entrevista con eldiario.es Zuloaga no da por hecha la reedición del pacto: "Si los cántabros y las cántabras quieren que haya un gobierno progresista en Cantabria, tienen que elegir la papeleta del PSOE porque nuestro socio ha abierto la puerta a la negociación con el PP", advierte.

¿Satisfecho de cómo está transcurriendo la campaña electoral?

Sin duda. El Partido Socialista está recibiendo toda la ilusión de esa gente que llenó las urnas el 28 de abril y que ven con esperanza un gobierno progresista también el próximo 26 de mayo, un gobierno liderado por el Partido Socialista.

¿Se imaginaba hace dos años aspirando a la Presidencia del Gobierno de Cantabria?

Es muy llamativa esta pregunta porque justamente hace dos años el Partido Socialista estaba votando en primarias si queríamos que Pedro Sánchez volviera a ser el secretario general. Han cambiado tanto las cosas que nadie podía prever lo que iba a pasar y la militancia decidió que el partido tenía que cambiar dentro para ganar fuera. Creo que el Partido Socialista en Cantabria ha recuperado su espacio y eso nos va a hacer tener nuestro mejor resultado electoral en años después de haber perdido 11 diputados en 20 años.

¿En qué medida depende la subida del PSOE en estas elecciones del tirón de Pedro Sánchez?

Bueno, depende de muchas cosas. La decisión la tienen que tomar los cántabros y las cántabras. Las mismas derechas que se presentaban el 28 de abril en Madrid se presentan también en Cantabria con las mismas fórmulas. Y todos sabemos que cuando el PP gobierna los hospitales se privatizan, la educación y el sistema de dependencia pierden calidad, los estudiantes se afinan en barracones y aparecen los copagos. Por lo tanto, los cántabros y las cántabras si quieren que haya un gobierno progresista en Cantabria tienen que elegir la papeleta del Partido Socialista porque nuestro socio les ha abierto la puerta a la negociación y eso nos tiene que preocupar a todos y a todas.

Su socio se refiere al Partido Regionalista.

Sí, son mis socios a día de hoy.

Revilla dijo en abril en una entrevista en RNE que no había un “buen ambiente” con la nueva dirección del PSOE. ¿Cómo diría usted que es su relación con el líder del PRC?

Es una relación cordial de socios de gobierno.

No comparte esa afirmación.

No tenemos una relación estrecha. Somos socios de gobierno y trabajamos por los intereses de Cantabria.

El paro y la precariedad laboral son la principal preocupación de los cántabros. ¿Qué propone el PSOE para generar empleo y mejorar la calidad del mismo?

Sí, entiendo que es la principal preocupación de los cántabros y las cántabras aunque esta legislatura hemos logrado ser la segunda comunidad autónoma que más empleo crea y que más crece en PIB. Entendemos que tenemos que generar empleo de calidad y para eso tenemos que aprovechar nuestros recursos y también aprender de aquellas medidas que se pusieron en marcha y no han salido bien. No puede ser que en el año 2019 Cantabria sea un territorio donde no hay internet en la mayor parte de sus ciudades y pueblos; no puede ser que hayamos llegado hasta aquí perdiendo las oportunidades que otros territorios han sabido aprovechar, como la transición energética y ecológica, que son sin duda una cuenta pendiente en nuestra comunidad.

Hay quien me pregunta por qué si el Partido Socialista ha gobernado Cantabria esto no se ha hecho ya y la respuesta es clara: el Partido Socialista ha formado parte de los gobiernos de Cantabria pero nunca lo ha liderado. Por eso insisto a la ciudadanía en que los votos cambian las cosas. Como decía Alfredo Pérez Rubalcaba, "los votos construyen hospitales" y los votos deciden quién queremos que esté al frente del Gobierno de Cantabria. Y si queremos que las cosas cambien, que las cosas mejoren y que se aprovechen las oportunidades que hasta ahora no se han aprovechado, el próximo Gobierno de Cantabria tiene que estar liderado por el Partido Socialista.

¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría si formarse parte del próximo Gobierno autonómico?

Creo que es necesario auspiciar un gran acuerdo en dos líneas: un pacto por las infraestructuras y un pacto por los proyectos estratégicos. No puede ser que Cantabria ahora lidere una reivindicación con una infraestructura ferroviaria a Bilbao después de haberla rechazado de pleno hace diez años. No puede ser que Cantabria no tenga claro cuál es el futuro de movilidad que quiere y por eso creo que debe haber un gran pacto sobre las infraestructuras para que el debate salga del escenario político y haya un gran acuerdo que gobierne quien gobierne.

También creo fundamental el desarrollo de la energía verde y contar con un Plan Regional de Ordenación del Territorio para que Cantabria deje de perder oportunidades y se genere un escenario jurídico que dé respaldo a los ayuntamientos para sacar adelante sus planes generales de ordenación urbana. Lo que no puede ser es que hayamos pasado una legislatura como esta hablando de grandes desarrollos industriales de suelo, como pueden ser Las Excavadas o La Pasiega, y hayamos acabado la legislatura sin tener los proyectos lanzados. Y eso es porque tenemos graves problemas en materia de legislación y es fundamental afrontarlo desde el acuerdo.

Pablo Zuloaga, con el puño en alto, junto a Pedro Sánchez y Pedro Casares en Santander.

El PSOE ganó las elecciones del 28 de abril y Pedro Sánchez seguirá con toda seguridad como presidente del Gobierno. ¿Cuáles son los compromisos del Gobierno central con Cantabria para esta legislatura?

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 que el Partido Popular, Ciudadanos y los partidos independentistas tumbaron eran claros en este sentido. Cantabria era la segunda comunidad mejor financiada en modo ferroviario, en modo aeroportuario y en modo portuario por habitante. Esto es importante para avanzar en esas infraestructuras que queremos, pero sin duda también es importante que el Gobierno de España ponga a las personas en el foco de la acción política.

Creo que es importante que los cántabros recuerden que el Partido Socialista ha subido el Salario Mínimo Interprofesional y que Ciudadanos y Felix Álvarez han votado en contra; que el Partido Socialista quería subir las pensiones por encima del IPC y Ciudadanos y el Partido Popular votaron en contra; y todas esas medidas que el Partido Socialista ha impulsado desde el Gobierno central en materia de igualdad y en derechos para los trabajadores y las trabajadoras han sido rechazadas por el Partido Popular y Ciudadanos.

¿Y en materia de infraestructuras? ¿Cuáles son los compromisos para proyectos concretos como el tren rápido a Madrid, la conexión con Bilbao, el Desfiladero de La Hermida, el soterramiento de las vías del tren en Santander y Torrelavega, La Pasiega…?

Bueno, el primero que tiene que mover La Pasiega es el Gobierno de Cantabria porque me da la sensación que al ritmo que vamos va a llegar antes el apartadero de Adif que el proyecto. Y el resto están todos en marcha. Las obras del Desfiladero de La Hermida se están ejecutando y la segunda fase del proyecto, que son la rectificación de curvas, está en periodo de exposición pública; el Corredor Atlántico, un proyecto del que el Partido Popular se olvidó de Cantabria y que el ministro José Luis Ábalos ha incluido a través de un trazado complementario; el tercer carril a Vizcaya, la duplicación de vía entre Santander y Muriedas, la línea de alta velocidad con la Meseta y un estudio informativo entre Santander y Bilbao, un estudio, insisto, que ya presentó un ministro socialista y fue rechazado por el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

¿Ha hablado con Ávalos de la avería que se produjo en la conexión ferroviaria con Madrid en la que viajaba la comitiva del PRC al Congreso?

He hablado con Ávalos de muchos retos que tenemos en materia de infraestructuras y es un ministro que responde a Cantabria. Cuando el Partido Popular decía que en Cercanías había que invertir en Cantabria 540 millones de euros, él dijo que hacían falta 600; cuando el Partido Popular decía que había que invertir 50 millones en material rodante para que nuestros trenes sean modernos, él dijo que había que invertir el doble, y él ha sacado a licitación la mayor oferta de material rodante. De eso se va a beneficiar Cantabria y vamos a conseguir que averías como esta no vuelvan a pasar.

¿Teme que después de la victoria lograda el 28 de abril se produzca una desmovilización del voto progresista que les perjudique?

Como ha dicho en Santander Pedro Sánchez, el día 28 no acabó nada. Esa derecha que se presentaba en Madrid se presenta también en Cantabria. Por lo tanto, es fundamental que el día 26 de mayo los cántabros y las cántabras elijan al Partido Socialista como un proyecto ganador. Yo quiero un Parlamento de Cantabria con una mayoría progresista. Por eso insisto en que esa ciudadanía que el día 28 de abril dio su apoyo al Partido Socialista tiene que volver a hacerlo este domingo. No podemos hacer experimentos ni podemos jugárnosla.

Todos los proyectos que se han quedado atrás esta legislatura ha sido porque la izquierda no ha tenido un resultado mayoritario en el Parlamento de Cantabria, y hablo con claridad del desarrollo de la ley LGTBI que se ha quedado en los cajones por los intereses de algunos partidos como el PP, Ciudadanos o el PRC. O hablo del desarrollo de la Ley de Memoria Histórica o el proyecto de ley que hemos presentado el Partido Socialista esta campaña de Bienestar Animal. La ciudadanía progresista que hay en Cantabria debe elegir la papeleta del Partido Socialista para garantizar ese futuro de progreso en el Parlamento.

¿Se siente identificado con las personas que han estado al frente del Gobierno?

Me siento plenamente identificado con las políticas que ha desarrollado el Partido Socialista. Me siento orgulloso de la implantación de las Aulas de 2 años, de la creación de un sistema de dependencia ejemplar, de ver cómo avanzan Valdecilla y los centros de salud de toda Cantabria, y me siento orgulloso de la política económica desarrollada por el Partido Socialista en este Gobierno que ha permitido que Cantabria sea la comunidad que más paro destruye de toda España.

Me siento muy identificado con la labor del Partido Socialista al frente del Gobierno de Cantabria, pero también soy consciente de que hay cosas que no hemos hecho del todo bien y cuando digo “hemos” lo pongo en plural porque somos dos los socios de gobierno y es uno el que lidera. Hay que pensar cuál es la responsabilidad de un presidente al frente de un gobierno cuando no hemos conseguido desarrollar un solo proyecto eólico en diez años o cuando no hemos conseguido implantar en Cantabria una red de banda ancha suficiente para luchar contra la despoblación del medio rural o cuando no hemos sabido dar respuesta a esos ganaderos que se quejan de la difícil convivencia del lobo con sus especies. Claro que soy autocrítico porque sé que el próximo presidente del Gobierno de Cantabria, que espero serlo, tiene que asumir todo lo que no ha conseguido hacer este gobierno.

Aunque no ha descartado negociar con el resto de fuerzas, decía Revilla en el Foro Electoral de la SER que el pacto “natural” en la próxima legislatura es un Gobierno de coalición PRC-PSOE.

El pacto natural será el que decidan los cántabros y las cántabras. He defendido que la Presidencia la debe ostentar el partido más votado y a partir de ahí llegar a acuerdos sobre las políticas que se quieren desarrollar y que el Partido Socialista tiene muy claro, como la defensa de los servicios públicos, el impulso a esos proyectos que no hemos conseguido desarrollar en estos años y que garantizan el mejor empleo o la lucha contra la despoblación en nuestra comunidad autónoma.

¿Uno de los objetivos prioritarios del PSOE es lograr el cambio de Santander?

Estamos ante un buen escenario para ganar las elecciones y eso incluye recuperar la Alcaldía de Castro Urdiales y ganar Santander, conseguir que esta ciudad cambie de color con un alcalde como Pedro Casares. Ese es el mejor futuro para Santander.

¿Cree que el resto de partidos que están ahora en la oposición -el PRC y Ciudadanos- y la confluencia de Unidas por Santander apoyarían la investidura de Pedro Casares como alcalde?

Todos ellos tendrán que pensar en cuál es el mejor futuro para la ciudad y no tanto en sus intereses de partido. Creo que Santander necesita una oportunidad y que el Partido Popular tiene que salir de la Alcaldía porque todo lo que ha dejado detrás de sí son problemas. Esta legislatura se resume en ese Plan General de Ordenación Urbana tumbado, ese MetroTUS de 7 millones de euros que al final tuvo que ser revertido, en museos que se incendian, edificios que se caen con licencias express y a la carta... Creo que el Partido Popular merece pasar una larga temporada en la oposición en Santander.