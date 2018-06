Equipo de Gobierno reitera su "voluntad de diálogo" con la oposición para sacar adelante la RPT

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega (PSOE-PRC) ha lamentado el rechazo de la oposición en el Pleno del jueves a la creación de dos puestos de trabajo previstos en la Oferta de Empleo Público y a la modificación de otro ya existente y ha reiterado su "voluntad de diálogo y de negociación" para sacar adelante la futura Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aunque ha advertido de que ésta puede tardar "meses".

Así lo han señalado el regidor municipal, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), y el primer teniente de alcalde, el regionalista Javier López Estrada, en la rueda de prensa para valorar el Pleno celebrado el jueves, en el que la oposición dijo 'no' a modificar el puesto de trabajo denominado 'Técnico de Protección Civil' y la creación del de 'Técnico Inspector de Obras' y 'Oficial de Servicios Múltiples'.

La oposición municipal, que conforman PP, Torrelavega Sí, ACpT y Torrelavega Puede, se opuso a ello porque ha decidido que hasta que no se aprueba la RPT no aprobará la contratación de ningún trabajador.

Cruz Viadero y López Estrada han advertido de las "consecuencias" que tiene, tanto para los trabajadores como para los servicios municipales afectados, la no aprobación de lo relativo a estos puestos de trabajo.

El alcalde ha opinado que es "muy malo para Torrelavega no llevar adelante las contrataciones aprobadas en la Oferta de Empleo Público ya que ni se crean los puestos de trabajo ni --ha dicho-- se presta el servicio a los ciudadanos, según ha informado en un comunicado el Consistorio.

"Tenemos la mano extendida para llegar a un acuerdo porque no solamente ha ocurrido ayer, sino que va a ocurrir en próximos plenos dado que han tomado la decisión de que hasta no aprobar la RPT, que puede tardar varios meses, no aprobar la contratación de ningún trabajador. En sus manos está que Torrelavega pueda seguir o no contratando trabajadores. El equipo de Gobierno quiere negociarlo para que lo que es malo para Torrelavega no siga ocurriendo", ha dicho.

"Abriremos la mano, trataremos de negociar con la oposición, tenemos la mejor voluntad", ha insistido.es propuestas que van a permitir, por un lado, dar "un mejor servicio" a los ciudadanos, es el caso de la declaración de excepcionalidad previa autorizando el recurso a la bolsa de empleo de personal operario para atender bajas médicas de larga duración en limpieza viaria y autorizando el nombramiento interino de dos auxiliares administrativos para la Biblioteca Municipal Gabino Teira; y, por otro lado, dar "flexibilidad y ventajas" a los trabajadores municipales que se acojan a la jubilación parcial anticipada, dándoles la "opción" de cubrir este tiempo que les falta hasta la jubilación definitiva de una sola vez o en varias veces.

En la misma línea se ha expresado el primer teniente de alcalde, que ha opinado que lo ocurrido en el Pleno lo "único" que hace es "dificultar el día a día" de los departamentos municipales afectados y un "claro perjuicio" a los trabajadores afectados en la modificación y creación de puestos de trabajo.

Además, ha insistido en que el rechazo a esos puntos no favorece la aprobación de la RPT. "La Corporación sabe perfectamente qué tenemos que hacer para favorecer la RPT, lo hemos venido intentando desde el inicio de la legislatura y no ha sido un camino nada fácil, en muchos de los casos, por el comportamiento de la oposición, pero vamos a seguir, estamos trabajando en su aprobación en el menor tiempo posible, pero tienen que poner de su parte".

Respecto a la posibilidad a que lo ocurrido con el borrador de Presupuestos y ayer con los puntos de la Comisión de Régimen Interior y Recursos Humanos que fueron rechazados se repita en próximas sesiones con otros temas, López Estrada ha reconocido tener "pocas esperanzas de convencer" a la oposición con sus argumentos.

"Creo que vamos a seguir viendo esto hasta junio de 2019, Pleno tras Pleno, y seguramente cada vez más acentuado", ha opinado.

El regidor y el primer teniente de alcalde han insistido en que se está trabajando para aprobar la RPT en "el menor tiempo posible" y han recordado a la oposición que "también tienen que poner de su parte".

Por otra parte, Cruz Viadero y López Estrada se han felicitado del apoyo unánime que la Corporación dio en el Pleno a la declaración de excepcionalidad autorizando el recurso de la bolsa de empleo de personal operario para atender bajas médicas de larga duración en limpieza viaria; la autorización del nombramiento interino de dos auxiliares administrativos para la Biblioteca Municipal Gabino Teira; y el dar "flexibilidad y ventajas" a los trabajadores municipales que se acojan a la jubilación parcial anticipada, dándoles la "opción" de cubrir este tiempo que les falta hasta la jubilación definitiva de una sola vez o en varias veces.