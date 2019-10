Espacio Joven ofrece asesorías sobre bullying y ciberadicciones

El Ayuntamiento de Santander ofrece, a través de Espacio Joven, dos nuevas asesorías gratuitas para jóvenes sobre bulling y ciberadicciones, que gestionarán las asociaciones Tolerancia 0 al Bullying y La Columbeta, y que se suman a los existentes sobre salud y sexualidad, asociacionismo juvenil y orientación laboral.

La concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha explicado en rueda de prensa que estos cinco servicios están a disposición de todos los jóvenes de la ciudad con el objetivo de que puedan recibir asesoramiento personalizado y gratuito a través de un experto, siempre que pidan cita previa en el Espacio Joven.

Méndez, que ha estado acompañada por la presidenta y tesorero de la Asociación Tolerancia O al Bullying, Lourdes Verdeja y Miguel Goya, y de Lucía González, de la Asociación La Culumbeta, ha avanzado que gracias a esta medida los jóvenes de Santander pueden tratar cuestiones "delicadas" para las que "a veces se necesita la ayuda de un profesional", así como recibir asesoramiento sobre otros "temas que les generen dudas o no se atrevan a tratarlos en su entorno más cercano".

Los colectivos han incidido en el importante papel que juega el teléfono móvil en ambos casos y en el hecho de que en manos de niños o adolescentes puede ser "una bomba de relojería", apuntando que los padres, en muchas ocasiones, "no son conscientes del problema".

Al respecto, han recordado datos estadísticos, como que el 70% de los menores de 12 años tiene teléfono móvil, que sube al 90% en el caso de los menores de 15 años, y han apuntado que incluso "se regalan iPhone de 600 euros a niños de ocho años por la Comunión", cuando, en opinión de estas asociaciones, no se deberían dar hasta los 14 o 16 años.

Por lo que se refiere a las apuestas y juegos online, la representante de La Columbeta ha explicado que cada vez hay más casos de apuestas y de videojuegos que enganchan a los menores de entre 14 y 17 años, motivados por la gratificación que ofrecen: los juegos, competitiva, y las apuestas, inmediata.

Según ha indicado, este tipo de ocio no llega a considerarse negativo, no hay conciencia de su problema, hasta que es "demasiado tarde". González ha precisado que es a partir de los 14 años cuando "empiezan los problemas".

González ha asegurado que las nuevas tecnologías "al principio se pueden percibir como un tipo de ocio más", sin embargo, ha lamentado que "a la larga puedan tener consecuencias negativas en los jóvenes".

En cuanto al bullying, el "miedo silencioso para el que no estamos preparados", según la asociación Tolerancia 0, entre un 8 y un 10% de los menores están en riesgo de sufrirlo, frente a por ejemplo el 22% de países como Dinamarca. Aunque Santander y Cantabria se ubican en una zona geográfica "de menor incidencia", el problema "no es nada despreciable", ha señalado Goya, quien ha subrayado que "percepción de que aquí no hay, no". SERVICIOS

El Espacio Joven ofrecerá desde ahora una nueva asesoría sobre Internet, redes sociales, apuestas y juego online, en colaboración con la Asociación La Columbeta, como respuesta a la demanda de las familias que presentan preocupación ante el comportamiento y adicción de los jóvenes.

"La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana presenta muchas ventajas pero conlleva algunos inconvenientes como son los problemas de adicción a internet, redes sociales, apuestas y juego online", ha afirmado Méndez.

Algunos jóvenes ya presentan síntomas de aislamiento social, ansiedad, estrés y problemas conductuales, y en algunos casos descuido de la salud y el entorno familiar y social, así como síndrome de abstinencia si no tienen dispositivos digitales o acceso a internet.

La responsable municipal de Juventud ha apuntado que este servicio de asesoría está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años o bien a familiares y amigos de los jóvenes que requieran información, asesoramiento o ayuda en relación a estas problemáticas.

El Espacio Joven también ofrecerá asesoramiento sobre bullying y ciberbullying en colaboración con la Asociación Tolerancia 0 al Bullying.

Según el III Estudio sobre Acoso Escolar y Ciberbullying de la Fundación ANAR, el 90% de los menores que sufren este fenómeno desarrollan problemas psicológicos como ansiedad, depresión y miedo permanente, y más de un tercio de los afectados no lo cuenta a sus padres.

"Creemos que es importante ofrecer esta asesoría para posibles afectados y sus familiares", ha afirmado Méndez, quien ha matizado que está dirigida a jóvenes a partir de 14 años, así como a familiares y amigos de afectados.

Méndez ha animado a los jóvenes de Santander a utilizar este servicio y a "no sentir miedo ni vergüenza" ya que "son cuestiones comunes a las que se enfrentan todas las personas en algún momento de su vidas".