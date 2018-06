Espido Freire dice que la mayoría de autores digitales aspiran a "dar el salto" a la editorial convencional

La escritora Espido Freire ha afirmado que mayor parte de los autores que han comenzado en medios digitales aspiran "a dar el salto" a la editorial convencional porque ésta supone "un marchamo de calidad; porque la gran sospecha que se extiende sobre la autoedición es el nivel de calidad, tanto de calidad de la impresión como de todos los pasos intermedios".

Freire dirige el curso de creación literaria 'Cómo escribir en los nuevos tiempos' dentro de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en Laredo, centrado en el uso de las redes sociales y de los instrumentos que a través de la tecnología pueden ayudar a escribir.

La escritora ha afirmado que, a pesar de las nuevas tecnologías y la mayor facilidad que existe en la actualidad para publicar, "no es fácil vender".

"A la hora de la verdad, (la tecnología) no ha supuesto un gran desafío. Ha democratizado el acceso y ha permitido que, no sólo en la literatura, sino en los ensayos y medios técnicos., haya mucha más visibilidad y mucha más oferta, pero la prueba está en que la mayor parte de los autores que han comenzado en medios digitales aspiran a dar el salto a la editorial convencional", ha sostenido.

Para Freire "psicológicamente seguimos aferrados a lo que ya conocemos", que es la editorial.

En cuanto a la manera de escribir, ha incidido en que ahora se puede descentralizar y hacer online, cuando antes para documentarse "había que viajar, hacer una inversión económica importante". Además, los costes de producción también se reducen yse han abaratado todos los procesos que están entre el escritor y el lector, ha apostillado.

TIC

La autora ha señalado que se puede vivir sin las nuevas tecnologías aunque su vida es "mucho más cómoda con ellas". "Hay muchos colegas escritores de mi edad, mayores y más jóvenes, que han dado completamente la espalda, incluso como una opción estética, una opción vital, a todo ese sistema; hay otros autores que, en cambio, han integrado su obra y su vida dentro de las redes sociales".

La escritora ha explicado que su opción vital está relacionada con la comunicación y no sólo con la escritura sino "también con enseñar y con compartir lo vivido y las redes sociales me lo facilitan enormemente".

La ganadora del Premio Planeta reconoce que aunque ha estado muy presente en las redes sociales en los últimos años, comenzó "tarde" a usar Facebook o Twitter pero fue pionera en Instagram porque le permitía crear "todo un mundo visual al que soy muy cercana; me permitía trabajar con marcas y me permitía mostrar aspectos de mi trabajo que, de otra manera, pasaban inadvertidos".

Freire ha explicado que el uso de redes sociales le ha permitido "ampliar horizontes, anunciar la agenda y tener un canal propio de distribución del contenido que quiera". "¿Si se acabara mañana me pasaría algo? No, como autora, no. Pero estoy muy contenta de lo que he conseguido y me ha permitido una comunicación inmediata que no tenía hace cinco años. Eso es impagable", ha aseverado.