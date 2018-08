'La Espiral Contemporánea' se instalará en Santander para reivindicar el papel de la mujer en la danza

El festival de danza emergente 'Gracias x Favor Santander', que ha renovado su imagen y ahora se llama 'La Espiral Contemporánea' (LEC), mantiene sus señas de identidad y propone una veintena de actividades del 3 al 8 de septiembre para descubrir y acercar a la ciudadanía lo mejor de la danza contemporánea.

Eso sí, este año reivindicarán el papel de la mujer y rendirán tributo a grandes coreógrafas que desde hace décadas impulsan este arte en España, entre ellas la madrileña Carmen Werner, que intervendrá en el ciclo con el espectáculo 'Tiempo de conversación' y su compañía Provisional Danza.

Organizado por Espacio Espiral y patrocinado por la Fundación Santander Creativa (FSC), en estas cinco ediciones se han interpretado 76 piezas en 14 espacios de la ciudad. Además, reconocidos profesionales y creadores han impartido una veintena de talleres y clases magistrales. Los organizadores calculan que incluyendo al previsión de este 2018, 'La Espiral' habrá reunido a unas 17.000 personas.

En esta nueva entrega participarán 16 compañías de varias regiones de España y de otros países como Francia y Dinamarca. Se han Lo más gratificante para sus responsables es la gran acogida del público que asiste a cada espectáculo y se interesa cada vez más por un fenómeno artístico a veces poco conocido y valorado.

Durante la presentación de 'La Espiral' se ha insistido en la calidad de las propuestas que interpretarán colectivos muy prestigiosos reconocidos en circuitos nacionales e internacionales, muchas de ellas impulsadas por mujeres. De hecho, más del 60 por ciento de las piezas representadas durante estos años han sido coreografiadas y dirigidas por mujeres.

A la rueda de prensa han asistido la alcaldesa y presidenta de la FSC, Gema Igual, la concejala de Cultura y Turismo, Miriam Díaz, el responsable de la programación del Palacio de Festivales, Regino Mateo, el director de la FSC, Marcos Díez y Miguel Ángel Meca, coordinador y responsable de comunicación del ciclo.

Siguiendo con esa línea de apoyo a la danza en femenino se ha programado también una videoproyección de piezas cortas y una mesa redonda. Además, como viene siendo habitual la formación continúa siendo uno de los pilares fundamentales de esta cita y por eso se celebrarán varias clases magistrales y un taller que todavía tienen plazas disponibles.

El programa de 'La Espiral Contemporánea (LEC). V Semana de la Danza Emergente' incluye los siguientes bloques:

El programa

La calle Lealtad, los Jardines de Pereda, la zona de la Grúa de Piedra y los bajos del Centro Botín acogerán las propuestas de varias compañías de danza emergente a partir de las 19 horas. Habrá voluntarios que guíen y atiendan al público durante cada recorrido.

Las piezas son: 'Poire', de la francesa Coralie Arnoult, 'Tac-tiktack', de la catalana Zaida Torrego, 'Ode tu you', de los daneses Manon Siv Duquesnay, 'Rag', de Lucía Marote, 'Fugas', de Matxalen Bilbao, 'Tiempo' de Nacho Cárcaba, 'Horror vacui', de Meraki Cía, 'Nexos', de Exire, 'I am my own television', de Dominik Borucki, 'Donde existe el corazón', de los valencianos Compañía Improvisada, 'Zébre', de Manuela Barrero y 'Rojo', de Victoria P. Miranda. En cada espacio se exhibirán dos piezas distintas.

Encuentros con la creación

La sala Argenta del Palacio de Festivales recibirá el espectáculo 'Tiempo de conversación' creado por Carmen Werner e interpretado por su compañía Provisional Danza a partir de las 21 horas.

Dirigido por Carmen Werner, este colectivo obtuvo el Premio Nacional de Danza en 2007. Werner es una de las bailarinas y coreógrafas más reputadas y desde la fundación que ella misma dirige promueve la difusión y el reconocimiento de la danza contemporánea.

“Me llamo Carmen Werner, y podría confesarlo todo con una palabra. Pero hago honor a mi historia con todas las mujeres que me sostienen y una sola palabra sería un coito interrumpido, incluso me atrevería a decir una injusticia si es que esta palabra tiene hoy día algún valor”, cuenta esta creadora sobre la propuesta.

Las entradas están a la venta en la taquilla del palacio, la web y en entradas.com.

La noche en danza

La Espiral se despedirá el sábado 8 en la sala Argenta con la representación de tres pequeñas obras que han viajado a otros países y han sido premiadas en distintos certámenes. Las entradas se adquieren también en la taquilla del palacio, la web y en entradas.com. El espectáculo comenzará a las 21 horas.

Las piezas son: 'La temperatura/el temperamento', de Fran Martínez, 'Encuentros', de Denis Santacana y 'E333', de Leonardo Robayo.

En este apartado se incluye un encuentro con coreógrafos que se desarrollará en Espacio Espiral el martes 4 de septiembre a las 21:30 horas, una demostración de trabajo a cargo de la compañía Matxalen Bilbao que ofrecerá su pieza 'Serenyty Suite' y una mesa redonda moderada por Cristina Samaniego, responsable del festival, bajo el título 'Pioneras de la danza contemporánea en España'.

Todas estas actividades son gratuitas. Samaniego también presentará una videoproyección dedicada a este tema el lunes 3 de septiembre en ese mismo espacio.

Un taller y cuatro clases magistrales

Este ciclo ha apostado y promovido la formación desde el inicio. En esta ocasión se desarrollarán cuatro clases magistrales de danza contemporánea y un taller de fotografía en movimiento a los que hay es necesario inscribirse entrando en www.espacioespiral.es/gxf-santander.

Así, la primera cita con 'La Espiral Contemporánea' tendrá lugar el sábado 1 de septiembre con el taller que impartirá el fotógrafo cántabro Raúl Lucio. Esta actividad se completará a pie de calle los días 4, 5 y 6 con prácticas fotográficas de las piezas de danza y una exposición de los trabajos resultantes.

Por otra parte, las coreógrafas e intérpretes Lucía Marote, Matxalen Bilbao, Carmen Werner y Victoria P. Miranda serán las encargadas de impartir cuatro clases magistrales pensadas para profesionales y estudiantes de la danza