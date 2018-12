Estudiantes de diseño de Cesine presentan cuatro proyectos 'wearables' a la Semana del Diseño de Bilbao

Los alumnos del grado oficial de Diseño de Moda de Centro Universitario Cesine han presentado cuatro proyectos 'wearables' en la Semana del Diseño de Bilbao. Se trata de proyectos que impulsan el uso de la tecnología en la moda y para su realización se ha contado con la colaboración de la Universidad de Deusto y la multinacional IBM.

Entre los proyectos, que "han acaparado los elogios" en la Semana del Diseño de Bilbao, según Cesine, figura un 'wearable' preparado para proteger a personas vulnerables que puedan ser objeto de una posible agresión, denominado 'Fuego Cruzado' y que incluye una tecnología que lanza una alerta ante un posible caso de riesgo.

Otro de los presentados, con el nombre de 'Lazarillo', está concebido para crear un entorno seguro para las personas invidentes. Se trata de prendas que incluyen balizas, cámaras, sensores de proximidad y un GPS que alerta a su propietario de los semáforos, vehículos, carreteras y viandantes que se encuentran a su alrededor.

Otro sistema similar fue el planteado en la chaqueta denominada 'We are All', destinada a que las personas con dificultades comunicativas puedan interactuar de forma más sencilla con su entorno.

Por último, se presentó 'Road Safety', un maillot diseñado para prevenir los accidentes de los ciclistas en carretera a través de un láser en la parte izquierda que emite una luz de barrido de 1,5 metros para indicar la distancia de seguridad, así como un circuito de luces led que mejora la visibilidad del ciclista ante el resto de vehículos.

Para Cesine, participar en un proyecto de esta naturaleza donde toman parte importantes universidades españolas, "es todo un reto".

"Nuestros alumnos del grado oficial en Diseño de Moda están muy implicados para crear prendas que puedan ayudar a otras personas", ha destacado destaca el presidente del Centro Universitario, Fermín Gutiérrez, que ha señalado que, tanto los alumnos como la propia institución, están "muy orgullosos" de este trabajo.

"Hasta hace poco tiempo o bien eras diseñador o artista. Ahora se busca que se complemente" y "ese trabajo multidisciplinar es el que hemos hecho con este proyecto", ha explicado, al reunir a ingenieros, artistas y diseñadores para crear un proyecto común que engloba todo el nuevo concepto que es el Hyperdesign", ha señalado Gutiérrez.

El presidente de Cesine ha destacado la "gran acogida" que han tenido estos proyectos, y ha considerado que, en parte, "además del diseño, influye su contenido social". Incluso IBM lo ha traducido al inglés y lo está difundiendo internamente dentro de la empresa, ha indicado.

El siguiente paso de Cesine es que los alumnos que ya tienen un producto, puedan crear ahora una StartUp y aprovechen la característica que los une a pesar de estar enfocados a un target diferente: el componente social.