Experto señala "nuevos problemas" psicológicos y laborales por la "larga supervivencia" al cáncer de mama

El coordinador científico de la Estrategia en Cáncer en el Sistema Nacional de Salud y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, José María Borrás, se ha referido este jueves en Santander a los nuevos problemas que están surgiendo como consecuencia de la "larga supervivencia" de las mujeres al cáncer de mama, como el impacto psicológico, la necesidad de acudir a los servicios sociales y la reinserción laboral.

Así, ha asegurado que la historia de "éxito" de la lucha contra este tipo de cáncer, con unas tasas de supervivencia superiores en nuestro país al 90 por ciento --dato que es "muy positivo"--, acarrea que surjan estos "nuevos problemas" que son "muy relevantes" y que se han descubierto porque se ha mejorado "de forma espectacular" la supervivencia de las mujeres.

En una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander con motivo de la primera jornada del encuentro 'Presente y futuro de la oncología: la atención personalizada en pacientes con cáncer de mama', Borrás ha afirmado que estas cuestiones deben ser atendidas en unos casos por el sistema sanitario y en otros por la propia sociedad.

El motivo es que, en su opinión, a pesar de que "llevamos viendo la luz al final del túnel" desde hace años y el sector está "muy satisfecho" con la lucha contra el cáncer, "queda un camino por recorrer muy importante" al afrontar las consecuencias de los tratamientos que "impactan" en la calidad de vida de las pacientes y provocan, por ejemplo, la pérdida de cabello.

Borrás también ha precisado que en la actualidad hay un 70 por ciento de casos en los que se recurre a la cirugía conservadora y cree que la lucha contra el cáncer de mama es "un campo en el que debemos avanzar continuamente" pese a que en los tratamientos hay "menos impacto" sobre la mujer que en el pasado.

En cuanto a las cifras, el experto ha concretado que el cáncer de mama afecta en nuestro país a unas 25.000 o 26.000 mujeres cada año y que en total hay en torno unas 300.000 afectadas.

LAS PACIENTES DE CÁNCER DE MAMA TIENEN "MÁS FUERZA"

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma), María Antonia Gimón, ha incidido en que les "preocupa muchísimo" el aspecto social del cáncer de mama, el estado en el que quedan las pacientes jóvenes y también sus "problemas" para reincorporarse al mercado laboral.

Del mismo modo, ha asegurado que las pacientes "no están satisfechas" con que el cáncer de mama se convierta en una enfermedad crónica. "Queremos que se cure. Hoy por hoy es una utopía, ¿pero quién no tiene sueños?", ha planteado Gimón, quien también ha reivindicado "una nueva forma" de ver "no solo" el cáncer de mama, sino también lo que lo rodea.

"Es nuestro año, tenemos que conseguirlo", ha proclamado en relación con la repercusión de las manifestaciones organizadas por el movimiento feminista con motivo del 8-M. Por esta razón, ha reconocido que "quizás nos encontramos con más fuerza". "Tendremos que seguir peleando, pero somos muy pesadas", ha indicado.

"INEQUIDAD" ENTRE CCAA EN EL ACCESO A LOS FÁRMACOS

Gimón también ha denunciado la "inequidad" existente en el acceso a los fármacos en las distintas Comunidades Autónomas. De hecho, opina que hay "17 realidades", una por cada comunidad, y ha defendido la lucha de las pacientes de este tipo de dolencia porque "no entendemos" por qué unos fármacos llegan antes a unas regiones que a otras.

En este punto, Borrás ha recordado que es cada región la que tiene que pagar los fármacos y que al final "todos" se introducen en el sistema, aunque en momentos distintos, al tiempo que ha destacado que "la desigualdad" también existe en las provincias de cada comunidad. Por este motivo, considera que hay que hacer "un esfuerzo" para conseguir un sistema sanitario "integrado y coordinado". "Este es un reto que siempre tenemos", ha apostillado.

Asimismo, Gimón ha reivindicado una "cartera común" en todo el país, que haya más psicólogas en los hospitales y una Sanidad pública universal. Asimismo, ha hecho hincapié en que desde Fecma se trabaja para aportar la perspectiva del papel de la mujer en el diseño de las políticas de salud "y de forma muy particular" en el ámbito de la oncología.

Finalmente, se ha referido a la necesidad de solucionar cuestiones como las listas de espera, "no solo en cáncer de mama" sino también en el resto del sistema sanitario, que, a su entender, cuenta con "gestores estupendos" que pueden hacerlo "aunque a veces" falten recursos económicos, tal y como ha valorado.