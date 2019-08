Exprimer ministro italiano pide una gestión "controlada" y "selectiva" de flujos migratorios y una política común

El ex primer ministro de Italia Enrico Letta, ha pedido gestionar la crisis migratoria "de manera diferente" y ha abogado por una política común migratoria europea que permita gestionar de manera "controlada" y "selectiva" los flujos migratorios.

"Europa tiene que poner en el primer plano del debate cuál es el tipo de política migratoria que quiere porque no hemos tenido ese debate", ha señalado durante su intervención en el curso 'Quo Vadis Europa? VII. Europa ante el nuevo ciclo político' que ha tenido lugar este miércoles en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

A su juicio, este debate traerá consigo la necesidad de tomar "una decisión dolorosa" para los "ortodoxos europeos", entre los que se ha identificado, porque según ha considerado, "no se puede resolver el problema con las leyes actuales".

En concreto, Letta ha señalado que "no hace falta ser un genio para darse cuenta" de que la gestión actual de la migración, que supone que los mandatarios de cada país miembro de la Unión Europea "se reúnan cada vez que llegan refugiados" con el fin de "decidir como repartir esa llegada", "no funciona".

Según ha expresado, este tipo de negociaciones llevan a una serie de conflictos entre los países que tienen "derecho a veto" de las decisiones, puesto que, cuando lo ejercen en el contexto de los flujos migratorios "lo bloquean todo".

De este modo, Letta ha abogado por diseñar un "acuerdo auxiliar" respecto a los tratados existentes de la UE para abordar la cuestión migratoria ya que, según ha lamentado, "en los tratados actuales no hay solución".

Asimismo, el ex mandatario italiano ha recordado que los movimientos migratorios "no van a tocar a su fin con el fin de la guerra de Siria" y ha tachado de "hipócritas" los discursos que aluden al impulso del desarrollo económico de los países emisores de migrantes. "La solución no es decir que no queremos que vengan porque les vamos a ayudar en sus países de origen. Ese es el discurso más hipócrita que he oído jamás", ha aseverado.

Así, ha abogado por un cambio en la posición que Europa tiene en el mundo para pasar de ser "los que acatan las normas" a ser "los que dictan las normas". De lo contrario, en su opinión, los países de la Unión "tendrán que decidir si quieren ser una colonia americana o una colonia china". "Pero si permanecemos unidos tenemos la alternativa de seguir siendo europeos", ha apostillado.

Otra de las cuestiones que ha resaltado el ex primer ministro italiano es la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal a nivel comunitario tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea. "Siempre he estado en contra del Brexit pero si se van que al menos saquemos el mayor beneficio de ello", ha matizado.

En este sentido, Letta ha apuntado que los británicos "siempre han vetado una mayor armonización de impuestos" lo que ha llevado a la existencia de que haya tres paraísos fiscales en Europa que, en su opinión, "hacen que sea imposible una política fiscal creíble".

Tal y como ha explicado, los intentos de países como Francia de regularizar su política fiscal nacional "han sido completamente ineficaces" debido a la existencia de un paraíso fiscal "a tan solo 200 kilómetros de París". "O contamos con unas finanzas justas o toda la política fiscal será ineficaz", ha sentenciado.

"LAS GUERRAS DEL FUTURO SERÁN POR CONTROLAR LOS DATOS"

Por otro lado, el ex primer ministro italiano ha considerado que en el futuro, "las guerras no se librarán por las fronteras como en el pasado sino que se liberaran para controlar los datos".

Según Letta, el control de datos "va a dar la posibilidad de ganar elecciones" y va a suponer una revolución en el mercado por lo que ha instado a "regularlo" ante la posibilidad de que se desarrolle un escenario "sin jurisdicción" en el que "todo vale".

En este sentido, ha analizado la perspectiva de China que, a su juicio, utiliza "lo digital" para "controlar a la sociedad" mediante un sistema "preventivo" que es "inaceptable" y ha aludido a las protestas de Hong Kong" en las que los manifestantes buscan "eliminar todas las cámaras de reconocimiento facial" como forma de subversión.