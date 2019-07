Fangoria, Café Quijano, Ana Mena y Dream3Team, en las fiestas de San Emeterio y San Celedonio de Noja

Fangoria, con Alaska a la cabeza, Café Quijano, Ana Mena y Dream3Team protagonizarán los conciertos de las fiestas de San Emeterio y San Celedonio de Noja, que se celebrarán del 29 al 31 de agosto.

Los conciertos se abrirán el mismo día 29 con la actuación de Fangoria a las 23.00 horas en la plaza de la villa. La banda formada por Alaska y Nacho Canut ofrecerá algunos de sus temas más conocidos y exitosos como 'Historias de amor', 'Absolutamente', 'Criticar por criticar', 'Me odio cuando miento', 'Electricistas', 'Soy tu destino', 'Amo el peligro', 'Déjame llorar' o 'No sé qué me das'.

Formada en 1989 después de que sus dos integrantes abandonaran Alaska y Dinarama, en estos 30 años de carrera han publicado 13 álbumes en los que ha combinado acid house con pop y rock. Su último álbum, 'Extrapolaciones y dos preguntas', conmemora precisamente esas tres décadas sobre los escenarios. Contiene 15 canciones. El primer single, '¿De qué me culpas?', salió a la venta con dos versiones, una de ellas en colaboración con King Kedet y Ms. Nina. Entre los sencillos del disco se encuentran versiones de canciones de OBK, Carlos Beranga, Family, Los Planetas, Minerva, Killer Barbies, McNamara o Los Sencillos.

Al día siguiente, el viernes 30 de agosto, los hermanos Quijano se suben al escenario a las 23.00 horas para hacer sonar los temas de su grupo, Café Quijano. El trío tocará tanto sus grandes éxitos previos al parón que la banda tuvo a principios de los años 2000, como los boleros publicados desde 2012 en la trilogía 'Orígenes: El Bolero' y los temas de su décimo y, hasta la fecha, último disco 'La vida no es la, la, la' (2018).

El grupo está compuesto por los hermanos Manuel, Óscar y Raúl, todos ellos músicos de León. Comenzaron su actividad y a tocar en directo en el pub musical que actualmente regentan junto a su padre, y cuyo nombre da título a una de sus más famosas canciones: 'La Lola'.

En 1996, animados por su padre, graban una primera maqueta y se organiza el su debut ante el gran público en el Teatro Emperador de León. A partir de aquí publican cuatro discos con gran éxito, presentan galas y colaboran con importantes nombres como Ricardo Franco, Armando Manzanero, Humberto Gatica, Kenny O'Brien, David Foster, Raphael, Joaquín Sabina o Céline Dion, además de incursiones en cine como la aparición en la película 'Torrente 2: Misión en Marbella', la aportación de bandas sonoras como la película de Disney 'Lilo y Stitch' o múltiples apariciones en televisión.

Las actuaciones gratuitas finalizan con un doble concierto el día 31. A las 23.00 horas será el turno de Ana Mena, a la que seguirán desde las 00.30 horas el grupo de djs Dream3Team.

La actriz y cantante Ana Mena, de 22 años, comenzó a destacar desde muy joven, despegando en el programa 'Menuda Noche' de Canal Sur. Posteriormente fue elegida para dar vida a Marisol en una Tv movie, lo que le llevó por diferentes programas de televisión para interpretar los temas musicales de la película.

Con solo doce años ya contaba en su haber con doce premios nacionales, entre ellos el Primer Premio de Andalucía del programa 'Veo Veo' (2006). Un año después ganaba 'My Camp Rock 2', un concurso musical de Disney Channel.

A raíz de esto inició una carrera en la pequeña pantalla, contando además con participaciones en películas como 'La piel que habito', de Pedro Almodóvar. Actualmente, Ana Mena está centrada en su carrera como cantante y en triunfar con su primer trabajo musical propio, 'Index', del que se han lanzado singles como "No soy como tú crees", "Loco como yo" y "Se fue".

Por otro lado, José María Castells, Toni Peret y Quique Tejada forman Dream3Team, el Dream3Team de la música pop dance. Más de tres décadas en cabina, 32 millones de discos vendidos y más de 160 megamixes que han pasado por sus manos. Todo ello los convierte en la mejor alineación nacional de las cabinas, inspiradores también de algunos djs españoles reconocidos en la actualidad a nivel mundial.