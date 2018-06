Félix Álvarez dice que en el nombramiento de Zuloaga "priman más los intereses electoralistas" del PSOE

"Parece ser que el señor Zuloaga está siguiendo la estrategia que ha iniciado Pedro Sánchez: utilizar las instituciones públicas para su provecho personal. De padre gatos, hijos michines", ha afirmado Alvarez en un comunicado.

En su opinión, el secretario general del PSOE en Cantabria, candidato a la Presidencia y alcalde de Santa Cruz de Bezana "está utilizando el tercer cargo institucional más importante de Cantabria para promocionarse a sí mismo", algo que provoca "sonrojo" y "dice mucho de las artimañas de la vieja política", que "no mira por el interés general, sino que se mueve por intereses partidistas", ha dicho.

"Al PSOE no le interesa ni llegar al fondo de la denuncia presentada por la jefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) sobre posibles irregularidades en los contratos de este organismo público, ni la polémica surgida en el ámbito educativo por el calendario escolar ni el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana: lo único que le interesa es aprovecharse de la Administración para promocionar a Pablo Zuloaga", ha subrayado.

Por último, Álvarez ha llamado la atención acerca de que Zuloaga "deje abandonados a los vecinos de Bezana por un puesto que va a mantener, en el mejor de los casos, durante nueve meses", con el "único objetivo", ha dicho, de "ganar repercusión y visibilidad de cara a las elecciones".

"Porque suponemos, no contemplamos otra opción, que cuando comience la campaña electoral dejará la Delegación del Gobierno o no se presentará como candidato del PSOE", ha apuntado, ya que "ambas dedicaciones no son compatibles".