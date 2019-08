El artista Félix de la Concha presentará en Santander su exposición 'This is America'

El artista leonés Félix de la Concha mostrará desde este viernes en la galería Siboney de Santander, y hasta el 8 de septiembre, la exposición 'This is America', en la que reúne algunos trabajos relacionados con sus visiones y vivencias en aquel país.

De la Concha, que ha vivido durante dos décadas por estados del medio oeste de los Estados Unidos, retrata en esta su segunda exposición en Siboney, (tras su muestra, Fuera de Campo de 1997) los inmensos paisajes de la América interior.

La selección de obras que se presentan en Santander, abarcan una cronología amplia -desde el 2003 al 2018- y recoge paisajes de North Thetford, (Vermont), Boone, (Carolina del Norte), Iowa City, (Iowa) y Lyme, (New Hampshire).

Nacido 1962, De la Concha se trasladó a los 16 años a Madrid, donde ingresó en la Facultad de Bellas Artes. En 1985 fue seleccionado en la Primera Muestra de Arte Joven y su obra se expuso en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde recibió el Premio del Público.

Por sus raíces cántabras -por parte paterna-, en los primeros años de su carrera concentró su atención en los paisajes de Santander, y especialmente en los de San Román y Ciriego.

Son pinturas que lejos de captar aspectos bucólicos tradicionales abordan temas estrictamente prosaicos: transformadores de luz, silos, carreteras comarcales, cementerios... Si bien en ellas se recrea una atmósfera de misteriosa soledad.

Obras con las que realizará la exposición que comisariada por Juan Riancho, llevaba por título, Veraneos en Santander y se presentó en el Museo de Bellas Artes de Santander en 1995.

En 1989 recibió una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para pintar en la Academia de España en Roma. Es entonces cuando empieza a profundizar en un concepto que seguirá siendo relevante hasta el presente, el del tiempo.

Su obra pictórica parte del natural y se centra en el género del paisaje urbano y el retrato.

Concluido el período de su beca extiende su residencia en Roma durante cuatro años más y en esta época crea varias obras seriadas, tales como Nueve meses en Donna Olimpia, El ciprés del Circo Máximo o Un paseo por Doria Pamphili.

En 1995 se trasladó a Estados Unidos. Sus vivencias y visiones de una América muy diversa se plasman en proyectos que alcanzan proporciones épicas como One A Day: 365 Views of the Cathedral of Learning (2002) en la que muestra 365 puntos de vista realizados a lo largo de todos los días de un año.

Expuesta en el Carnegie Museum of Art mientras ultimaba los últimos 50 días del proyecto, logró un record de audiencia. Adquirida por la Universidad de Pittsburgh, está ahora expuesta de forma permanente en su Alumni Hall.

Tras pintar durante dos años en La Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright en Pensilvania, su proyecto Fallingwater en Perspectiva (2005-2006) es expuesto en varios museos, como en el State Museum of Pennsylvania, donde se expone por primera vez de forma excepcional la obra de un pintor vivo.

Su composición principal, Under the Falls, está ahora expuesta en permanencia en el Centro de Convenciones de Pittsburgh.

En Estados Unidos Félix de la Concha completó otras series de pinturas con los temas que encuentra en su entorno.