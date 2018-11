Fernández Saro lleva a la Biblioteca Central una exposición sobre el papel del artista y el proceso creativo

Entre el 15 de noviembre y el 30 de diciembre, Saro acercará a los visitantes al proceso de trabajo en el estudio, "donde la creación y la destrucción mantienen una lucha sin límites, hasta llegar a la exposición de los trabajos realizados", según ha explicado la directora general de Cultural, Eva Ranea, durante la presentación de esta exposición junto al artista.

El autor ha explicado que con este proyecto traslada la lucha que mantiene el artista desde que comienza un trabajo en el estudio hasta el final y ha asegurado que a veces la obra no termina ni siquiera estando ya en la sala de exposición.

"En la exposición se ve la parte bonita, pero el trabajo del artista es duro, parece divertido, pero no siempre te lo pasas bien en el estudio porque luchas contra ti mismo y también tienes que confrontar lo que pensarán los demás, ya que cualquier crítica sea buena o mala, te toca", ha afirmado.

Además, ha puesto el acento en la multiplicidad de lecturas de este proyecto y la capacidad de llegar a diferentes públicos, "ya que hace referencias a imágenes que quienes estén más vinculados al arte reconocerán y para otros tendrá otra lectura igualmente válida".

'The Artist is absent' contiene además varios objetos que el autor en vez de utilizarlos como modelo los ha incorporado a la propia obra. "Refleja un poco mi forma de ser, me gustan los objetos que tienen historia y los utilizo porque solo su presencia lleva a preguntarte quién utilizó esos objetos, para qué, en qué época", ha explicado.

Por su parte Ranea ha señalado que, una vez expuestas las obras, y tras recibir las diferentes respuestas del público, "este proyecto se cuestiona sobre dos aspectos cómo son el estado en el que se siente el artista y cómo se mide la aceptación o el éxito en términos económicos".

Como señas de identidad de Fernández Saro, la responsable de Cultura ha señalado "sus referencias a la Historia del Arte, el especial interés en la multiplicidad de lecturas y la utilización de la ironía y el humor", y ha asegurado que con esta iniciativa, "sin duda, el público experimenta una transformación personal".

Además, ha destacado la expectación que genera este proyecto, ya que Fernández Saro no presentaba un proyecto individual desde 2014 y ha asegurado que este artista "es un ejemplo de creatividad, genio y brillantez".

Manuel Fernández Saro (Santander, 1962) se licenció en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en 1986. Es profesor de Educación Secundaria y en su vida profesional ha protagonizado importantes muestras colectivas e individuales además de ser comisario en proyectos expositivos. Su última exposición individual, antes de The Artis is Absent, fue 'El pasado me persigue, pero trato de cansarlo' en la Sala José Hierro de Noja.