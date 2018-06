Fernández Soberón pide la dimisión de Ortiz por suspender un pleno "porque empezaba el partido" de España

El Ayuntamiento de Astillero tenía prevista la celebración de dos plenos extraordinarios en el Ayuntamiento de Astillero, uno convocado a instancias de los grupos de la oposición PSOE e IU para las 17.00 horas y otro solicitado por la Alcaldía a las 19.00 horas.

El primero de los plenos se celebró y acabó cuando pasaban varios minutos de las 19.00 horas, cuando ya debía haber comenzado el otro, lo que motivó que Ortiz, tras hablar con el secretario municipal, comunicó al resto de ediles de la Corporación y al público que dado que se había rebasado el horario de inicio de esta segunda sesión varios minutos el pleno, "en principio no debería" celebrarse.

Por esa razón y también aduciendo "sensaciones futbolísticas y no futbolísticas" --el partido de debut de España en el Mundial, que era a las 20.00 horas-- suspendió ese segundo pleno, en el que iba a debatirse, entre otros asuntos, la propuesta de Alcaldía sobre las obras a ejecutar con el remanente de 2017.

La decisión del alcalde, que gobierna en minoría, provocó el enfado de la oposición, que explicó a los medios de comunicación que Ortiz no había consensuado la suspensión del Pleno con nadie tal y como, según señalaron estos grupos, le había aconsejado el secretario municipal.

En un comunicado remitido anoche tras el pleno celebrado, el Ayuntamiento explicó que, "según el reglamento", el segundo "no podía celebrarse" al haber concluido la primera sesión un cuarto de hora más tarde de la hora a la que debía iniciarse la segunda, pero sin aludir a las palabras de Ortiz sobre las "sensaciones futbolísticas".

Para Fernández Soberón, es una "auténtica falta de respeto, moral y responsabilidad" que el alcalde suspendiera, "para ver el fútbol", el segundo pleno, en el que, según ha recordado en un comunicado, se debatía sobre las obras a ejecutar con el superávit de 2017, entre ellas cuatro que cuentan con una "importante" subvención regional.

"Si Astillero pierde las subvenciones para las obras, por no haber rebasado el plazo de solicitud al suspender el alcalde el Pleno para ver el fútbol, Francisco Ortiz (PRC) no sólo debería dimitir sino que probablemente por privar a este municipio de un millón de euros de subvención no debería ni pasear por él", ha afirmado Fernández Soberon en un comunicado remitido este sábado.

Además, este concejal no adscrito ha asegurado que "seguirá luchando" para que salgan adelante "obras necesarias" para el municipio como, a su juicio, son las aceras de los chalets de Ría de Solía, el campo de fútbol 7; el arreglo de la piscina descubierta; los asfaltados, la reparación de Churruca y Santa Ana; las aceras de la calle Mediterráneo; la modificación del tráfico en Ría de Solía; la mejora en La Casona y del pabellón José Ramón Sanchez y "un largo etc" pese a que, a su juicio, el alcalde haya demostrado que "le importa más bien poco o nada luchar por sus vecinos".

"Estoy tremendamente preocupado, ya que el plazo para solicitar la subvención acaba ya, y el alcalde no ha buscado el consenso, por lo que es probable que con su decisión de ver el fútbol en vez de sacar adelante las obras, Astillero y Guarnizo pierdan la subvención", ha advertido.

Por todo ello, por la "actitud" del alcalde y por la "falta de interés y respeto a los vecinos", que, a su juicio, ha demostrado Ortiz, Fernández Soberón ha pedido la dimisión del alcalde.

"Espero que pese a que el Mundial acaba el 15 de julio, sea capaz de volver a celebrar el pleno que él suspendió, para evitar que los vecinos pierdan 1 millón de euros", ha añadido.