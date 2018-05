La Fiscalía abre diligencias de investigación por la denuncia de IU sobre los contratos del SCS

En un comunicado, la coordinadora autonómica de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez, se ha mostrado satisfecha al conocer que este organismo judicial ha abierto las diligencias de investigación con las que espera que "se puede aclarar" lo que, a su entender, el Gobierno de Cantabria "no sólo no ha querido aclarar, sino que ha decidido perseguir judicialmente a la funcionaria".

Se ha referido así a la querella por injurias y calumnias anunciada por el subdirector de Gestión Económica del SCS contra la jefa del Servicio de Contratación.

Martínez ha reivindicado que Izquierda Unida "ha hecho lo que tenía que hacer". "Ante la sospecha de irregularidades en un área tan básica como la sanidad pública hemos actuado con responsabilidad", afirma.

En su denuncia, presentada la semana pasada, IU pide que se investigue la comisión de posibles delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, tipificados en los artículos 404, 428 y 432 del Código Penal, además de usurpación de funciones y falsedad en documento público, de los artículos 402 y 390 del mismo texto legal.

La coordinadora de IU ha diferenciado esta denuncia de la anunciada ayer por el PP, en su opinión, "forzados por la iniciativa de IU", y considera que "carece de sentido que el PP corra ahora a poner una denuncia que no puso cuando debió hacerlo".

A la vez, afirma que las denuncias se pueden presentar indistintamente ante la policía, la Fiscalía o el juzgado, "no se le mandan a Revilla para no se sabe muy bien qué", ha apostillado. Por ello, ha instado al PP a "secundar" su denuncia ante la Fiscalía "en lugar de abrir una nueva", "sumando" ahí "las pruebas que parece que acaba de encontrar -dice- y no tenía".

En ese sentido, Martínez se ha preguntado por qué el PP "no había acudido antes a la Fiscalía" y ha rechazado que fuera porque entonces hubiera "falta de pruebas". "Si no se tienen pruebas, no se convocan ruedas de prensa poniendo el grito en el cielo y se va a la Fiscalía, que en nuestro ordenamiento jurídico es la que tiene el impulso de las investigaciones; y si se tienen, a donde se va es al Juzgado, a poner denuncias con nombres y apellidos", sostiene la coordinadora de IU.

En su opinión, "eso es lo que podría haber hecho ya el PP si priorizaba el rigor en la investigación a su escenografía política" con Revilla, "pero prefirió el espectáculo al rigor" y ahora quiere "extender el show", ha concluido.