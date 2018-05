Fomento estudiará las alegaciones a la ampliación de la A-67 y atenderá algunas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado hoy que la Demarcación de Carreteras está analizando las 192 alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana al proyecto de ampliación de la capacidad de la Autovía de la Meseta (A-67) en el tramo entre Santander y Polanco, algunas de las cuales se podrán llevar a cabo porque son "viables" --por ejemplo, las relativas a protección de ruidos y ejecución de pantallas-- mientras otras "trascienden" la obra y requerían de otra actuación "independiente".

"Vamos a mirarlas y no diremos que no, sino que se analizarán con todo el cariño del mundo para ver cuáles se pueden incorporar", ha asegurado el ministro, quien ha presentado hoy en Bezana las obras de accesibilidad de la estación de Feve, que comenzaron a principios de mes, en un acto que ha contado con la presencia del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, ambos del PRC y el alcalde de Santa Cruz de Bezana, el socialista Pablo Zuloaga, entre otras autoridades.

El ministro y el presidente se han saludado al comienzo del evento, durante el cual no han hablado, y que se ha producido una hora después de haber finalizado en Santander un encuentro de De la Serna con empresarios, al término del cual el titular de Fomento ha vuelto a criticar a Revilla por las ganancias que obtiene por sus libros.

En la estación de Bezana, el responsable de la obra, Antonio López, ha procedido a la presentación técnica del proyecto de mejora de la accesibilidad, con un presupuesto de 3.281.154 euros (IVA incluido) y un plazo de 12 meses, cuyas obras inició Adif el pasado 7 de mayo, y que incluyen la construcción de un paso inferior y tres ascensores, así como al recrecido de los andenes y la creación de nuevos vestíbulos, favoreciendo la integración urbana.

"Se va a conseguir un proyecto que favorece la permeabilidad del entorno urbano y que beneficiará no solo a lo usuarios del ferrocarril que utilizan la estación sino al conjunto de los vecinos", ha destacado De la Serna, que ha indicado que "están a punto de finalizar" actuaciones similares en Renedo; que "dentro de poco" se suprimirá el paso a nivel de Alfoz de Lloredo; y que se acometerán mejoras en Maliaño por 1,3 millones.

También ha reiterado que entre junio y julio se licitará por casi 160 millones de euros la duplicación de la vía entre Santander y Torrelavega.

Por su parte Revilla ha asegurado que el proyecto permitirá erradicar "uno de los puntos negros que era más necesario solucionar" en la Comunidad Autónoma, dado el "riesgo permanente" que se generaba en este lugar con el paso de los peatones a uno y otro lado de las vías.

"Lo increíble es que no haya ocurrido nada en todos estos años", ha dicho el jefe del Ejecutivo, que ha valorado positivamente la solución de Fomento --"el proyecto está muy bien hecho"-- y ha señalado que, pese a que no es una actuación especialmente relevante en cuanto a presupuesto, "las obras no se miden solo por su importe económico, sino por la utilidad que generan para los vecinos".

Mientras, el alcalde ha afirmado que para su municipio es un día "especial" porque recibe la "buena noticia" de la inversión del Gobierno de España en una zona donde el Ayuntamiento ha invertido cerca de dos millones en esta legislatura con la supresión del paso a nivel y las obras de reordenación del frente ferroviario.

"El Ayuntamiento agradece esta apuesta del Gobierno de España por poner en valor una zona que tiene una intensa actividad", ha señalado, si bien ha recordado la "reclamación de muchos usuarios" para mejorar las frecuencias y evitar averías "que a veces nos dejan con servicios mínimos".

AUTOVÍA

Zuloaga ha enfatizado que "a día de hoy" la "principal preocupación" del Ayuntamiento es el proyecto del tercer carril de la A-67, por lo que ha aprovechado para trasladar al ministro las alegaciones "que han presentado 192 familias para evitar que la autovía se acerque a las viviendas, para mejorar la convivencia de la autovía con nuestro municipio y para evitar los problemas que venimos padeciendo".

El regidor ha confiado en que se tengan en cuenta, sobre todo las relativas a la salida de la autovía por Mompía, y las que piden que el trazado "no se acerque" a las viviendas ni al colegio de Mompía.

De la Serna ha recordado que "sustancialmente" las alegaciones son las mismas que el Ayuntamiento presentó en 2008 --cuando lo gobernaba el PP-- en el estudio informativo y fueron "todas rechazadas" por la Administración socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Yo he trasladado al alcalde que nosotros las miraremos con buenos ojos", ha dicho, así como que "ahora sí estamos por considerar algunas de las sugerencias que fueron denegadas inicialmente porque creemos que es posible incorporarlas", en referencia a las pantallas o sistemas antiruido.

El ministro también ha querido dejar claro que algunos equipamientos y desarrollos urbanísticos se han ejecutado con posterioridad al estudio informativo y teniendo en cuenta lo que éste se había planteado. "Por lo tanto, nosotros nos ceñimos al estudio informativo", ha remarcado.

En este sentido, ha apuntado que "se pueden solicitar" conexiones "que van más allá del alcance del proyecto" y del estudio informativo, como sería la salida de Mompía.

"Vamos a analizarlas (las alegaciones) desde el punto de vista técnico y tratando de favorecer la mayor integración posible", ha reiterado.

De la Serna ha destacado que el tercer carril de la A-67 entre Santander y Polanco es la "obra estrella para Cantabria", con una inversión de 123 millones próxima a licitarse, que beneficiará al conjunto de los cántabros así como a otros usuarios de la autovía, y que permitirá acabar "con muchas de las retenciones que acostumbramos a tener" en esta vía.

MEJORA DE ANDENES

Las obras para la mejora de la estación de Bezana consisten fundamentalmente en la ejecución de un paso inferior, la reforma de los andenes y la mejora de los accesos. El paso inferior incorporará tres ascensores, cada uno de ellos con capacidad para ocho personas, con el fin de facilitar a los viajeros la interconexión entre andenes. Además, se construirán nuevos edificios de acceso (edículos) desde las calles de la Soledad y Respuela.

Las actuaciones en los andenes, por su parte, se centran en la ampliación del andén central, que pasará de 4 metros hasta alcanzar un ancho máximo de 6,8 metros, y en el recrecido de los andenes, hasta la cota de 105 centímetros desde el carril, para facilitar el acceso a los trenes. También se llevará a cabo el tratamiento y construcción de marquesinas en los accesos al paso inferior.

Las obras de mejora de la estación de Bezana incluyen por último el tratamiento de la urbanización de los accesos, junto con un vallado de continuidad que contribuya a ofrecer una imagen renovada de la estación y la integración de todo el recinto ferroviario