Fundinorte presentará un ERE de extinción para toda la plantilla

Los administradores concursales de la empresa Fundinorte, parada desde el pasado mes de febrero y declarada en concurso el pasado septiembre, han comunicado a los trabajadores que se va a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para toda la plantilla, formada por 53 trabajadores.

A los empleados de Fundinorte, antigua Greyco y que fue adquirida por el Grupo Vela, no les ha pillado "por sorpresa" este anuncio y hacía tiempo que la plantilla "esperaba que llegase este momento" porque "se veía venir".

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el presidente del comité de empresa, Francisco González (CCOO), que ha relatado que los administradores concursales visitaron la fábrica de San Felices de Buelna el pasado miércoles y trasladaron al comité "de palabra" que se presentaría el ERE de Extinción.

"Al día siguiente, sólo horas después, nos enviaron por email el documento oficial por el que se abre el periodo de consultas del ERE", ha señalado González, que detallado que durante un mes, "en teoría", deberá haber reuniones periódicas entre los administradores, el Grupo Vela y el comité para negociar la salida de los trabajadores.

Trabajadores que, al llevar la fábrica parada desde el pasado mes de febrero, es decir, nueve meses ya, están viviendo una "crítica situación" porque "muchos han agotado el paro" y "no tienen para pagar la hipoteca ni para comer", ha manifestado el presidente del comité.

González ha cuestionado que "se haya dejado caer este proyecto" desde el pasado mes de febrero y que "el Gobierno no haya hecho nada ni se haya preocupado" cuando puso en Fundinorte 2,2 millones de euros a través de Sodercan y un millón del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), más de tres millones de euros que se suman a los supuestos cinco millones que el Grupo Vela dice haber invertido.

"Dinero que es de todos los cántabros y que no se han molestado en controlar", ha enfatizado, al tiempo que ha lamentado que desde el Ejecutivo "no hayan reaccionado antes para buscar una solución". "Algo ha fallado", ha advertido González, quien no comprende cómo "no se ha controlado el dinero puesto en Fundinorte" después de lo sucedido en otros proyectos empresariales apoyados por el Gobierno regional como, por ejemplo, Ecomasa.

Por otro lado, el presidente del comité de empresa ha recordado que en agosto, llevando ya siete meses parada la fábrica, el Grupo Vela les aseguró que había "dos o tres inversores" interesados en el proyecto. "Entonces ya nos fiábamos poco, pero ahora resulta que solo se mantiene contacto con un intermediario de un posible inversor, que no se sabe quién es", ha añadido.