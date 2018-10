A Gema Igual (PP) no le "sorprende" que Revilla se vuelva a presentar porque "la historia se repite"

Y es que, según Igual, "la historia se repite". "Le corresponde a él decirlo como ha hecho, pero recuerdo la cena de los Emboques de Oro a últimos de agosto cuando le dijo al presidente de la Casa de Cantabria de Madrid que no se volvía a presentar y entonces ya dije con mucho respeto que no me lo acababa de creer, porque la historia se repite", ha indicado.

Así, a preguntas de la prensa sobre la candidatura de Revilla, la regidora del PP ha recordado que el líder regionalista y presidente de Cantabria ya ha dicho "muchas veces que no se presentaría" y siempre argumentándolo en que "no se lo merece su familia", algo que es "muy respetable".

Pero, ha añadido, al final, también siempre, luego acaba presentándose y justificando su decisión en que "se lo piden y le para la gente" por la calle para que vuelva a concurrir a las elecciones y "se siente presionado y tiene que decir que sí".

Dentro del "total respeto", Igual ha indicado que, por ello, no le "sorprende" el anuncio de Revilla porque "es lo que esperaba". "Es totalmente respetable que, si tiene ganas e ilusión, se presente por supuesto" y le ha deseado que "sea un buen candidato y tenga la suerte que le corresponda".

Además de "respetable", ha destacado que hay que valorar la importancia de la decisión de presentarse a las elecciones porque "supone mucho esfuerzo personal, sobre todo de su entorno familiar".

Al hilo de la candidatura de Miguel Ángel Revilla, los periodistas han preguntado a Gema Igual cuándo anunciará ella si optará a la reelección como alcaldesa encabezando la lista del PP pero ha reiterado que "todavía no toca" tomar esa decisión.

"Estamos en algo tan importante en este momento como gobernar, no se puede quitar a los santanderinos parte de legislatura por estar pensando en las elecciones", ha señalado la alcaldesa, que ha manifestado que ella marcará "los tiempos" para tomar esa decisión.

Y es que, ha ensalzado, debe ser una "decisión muy responsable" y no la tiene tomada aún porque cree, además, que todavía "no es el momento". En cualquier caso, la decisión ha dicho que la tendrá que tomar "también" con su familia.

Cuestionado por si su familia apoyaría que se presentase a la reelección, ha enfatizado que su familia le apoyo "desde hace 15 años, que es cuando entre en el Ayuntamiento. "Si no tuviese a la familia apoyándome y de mi lado, no podría haber llegado hasta aquí", ha dicho.