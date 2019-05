Gema Igual presenta un programa con 306 medidas para "ganar las elecciones y revalidar la Alcaldía" de Santander

La alcaldesa de Santander y candidata del PP, Gema Igual, ha presentado este jueves su programa electoral, integrado por 306 medidas para hacer de Santander una ciudad "para los vecinos" y a la vez una ciudad "sin límites y anfitriona". Un programa basado en "la experiencia y la confianza" con el que aspira a "ganar las elecciones, revalidar la Alcaldía y que sea la primera vez que los santanderinos votan a una alcaldesa".

Igual ha reconocido que el resultado de las elecciones generales del pasado 28 de abril en Santander -que ganó el PSOE- ha sido "un palo", pero frente al "triunfalismo que se ve en otras fuerzas", ha recalcado que en las municipales "se vota a las personas", y ha destacado la necesidad de "luchar por ser la fuerza más votada", porque "ningún otro partido puede tener la solvencia para gobernar si no es con un Frankestein todos unidos".

"No es una amenaza, es una realidad", ha dicho la alcaldesa a preguntas de los medios en la presentación de su programa electoral, tras advertir que "en 2015 todas las fuerzas se quisieron unir para que Iñigo de la Serna no fuera alcalde".

De su programa electoral, que se articula en tres ejes y 24 áreas, ha dicho que parte de la experiencia, es "realizable" y "todo se puede hacer en cuatro años". Ha añadido que se ha confeccionado a base de escuchar y estar en la calle, y con la "altura de miras" y la "visión de ciudad" que da el hecho de haber gobernado.

Igual ha destacado que el programa abarca todos los sectores y colectivos, y que no está cerrado sino que seguirá sumando compromisos durante las dos semanas de campaña electoral, en las que tiene más de 170 citas en agenda entre visitas a barrios, reuniones, ruedas de prensa, etc...

"LA QUE SE COMPROMETE CON LOS VECINOS ES GEMA IGUAL, NO EL PP"

Un tiempo en el que, ha advertido, no va a dejar de ser alcaldesa por ser candidata. También ha recalcado que la que se compromete con los vecinos es Gema Igual, no el PP, partido en el que "estoy, y a mucha honra, al que soy leal, y del que nunca he renegado", ha dicho, pero "no es todo ni blanco ni negro" y "quiero mejorar todo aquello en lo que el PP no haya acertado", ha declarado a preguntas de los periodistas.

"Mi único compromiso es con los santanderinos, quien conoce mi trayectoria sabe que no tengo aspiraciones políticas", ha apostillado.

Por otro lado, ha explicado que su intención es hacer una campaña "limpia, alejada del ataque al contrario, centrada en propuestas viables que están muy estudiadas y sopesadas". Y ha destacado que se presenta con el "mejor equipo", confeccionado "para gobernar y cubrir todas las áreas". Igual también ha puesto en valor que es "la única mujer" que encabeza candidaturas "representativas".

Sobre los debates electorales entre candidatos, ha afirmado que "no hay ningún problema en debatir" porque "es sano" y que está dispuesta a ir a un debate cuando conozca el programa del resto de los partidos y se den las condiciones en cuanto a consenso en formato, fecha, etc. "Un debate con mucho más rigor de lo que hemos estado hablando hasta ahora", ha resumido.

En todo caso, ha afirmado que conociendo "la talla política y el escaso talante democrático" de algunos de los candidatos, le parece "difícil" que un debate vaya a poder ser útil para los ciudadanos.

GRANDES RETOS

El programa electoral de Gema Igual señala como grandes retos de la capital la integración ferroviaria y completar el proceso de apertura del frente marítimo entre el Barrio Pesquero y la Estación Marítima y entre Gamazo y la Plaza de los Peligros, así como elaborar un nuevo plan estratégico para los próximos diez años.

Proyectos ya presentados como el del aparcamiento disuasorio en La Marga y cubrir la Plaza Porticada se entremezclan en esta parte del programa con otras actuaciones destacadas que Igual presentará en estas dos semanas como el proyecto destinado a potenciar el eje que conforman las calles San Fernando, Vargas y la Alameda de Oviedo. "Me guardo alguna píldora", ha bromeado.

Otros retos para la próxima legislatura son la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, tras la anulación del anterior "por una causa que no es imputable a Santander", ha remarcado la alcaldesa, que se compromete a abrir un proceso de participación ciudadana y a exigir cambios normativos para reducir los plazos de tramitación de los PGOU.

En materia de infraestructuras, los compromisos pasan por revisar los planes especiales del Río de la Pila y su entorno y del barrio de La Albericia, elaborar un plan director del Paseo de General Dávila, abrir el antiguo túnel de Tetuán, la regeneración urbana de la calle Camilo Alonso Vega y de la zona de Cueto-Valdenoja, revitalizar El Sardinero, la mejora de la Avenida del Faro y el entorno de Mataleñas, renovar la calle San Francisco, semipeatonalizar San Luis, y acondicionar el malecón de Puertochico, entre otras actuaciones.

MOVILIDAD Y BARRIOS

A ello se unen nuevos proyectos de movilidad vertical con escaleras y rampas mecánicas en la calle Florida (para conectar Jesús de Monasterio con Juan XXIII); rampas en el primer tramo de Canalejas (para desarrollar el eje Casimiro Sainz-Alto de Miranda); escaleras mecánicas en Valdenoja; y unir el paseo marítimo con las escaleras y rampas mecánicas de Gurugú partiendo del entorno de la Duna de Gamazo.

Igual también ha incluido en su programa un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas y aparcamientos videovigilados de bicis, ampliar las zonas 30 de calmado del tráfico, desarrollar el plan de movilidad ciclista y revisar las ordenanzas de circulación y de la OLA.

La candidata del PP ha destacado que hay proyectos para todos los barrios y ha señalado que el programa electoral incluye medidas para hacer que los barrios sean lugares abiertos, con todos los servicios a su alcance, que fomentan la convivencia y en los que se comparta el ocio entre todos los vecinos de todas las edades.

Asimismo, ha destacado que no dudará en rectificar cuando haya que rectificar, como ocurrió con el proyecto del MetroTus, en el que se volvió a lo que querían los santanderinos, quitando los transbordos "pero no tirando el dinero", ha recalcado.