Los trabajadores de Global Special Products preparan nuevas movilizaciones ante la falta de acuerdo con la empresa

El comité de empresa de la fábrica de Global Special Steel Products (antigua Trefilerías Quijano) en Los Corrales de Buelna ha convocado este jueves dos asambleas en la propia planta, a las 11.30 y a las 16.30 horas, para informar a los trabajadores de un nuevo calendario de movilizaciones en respuesta a los incumplimientos de los acuerdos suscritos en 2006 y 2008 sobre la subcontratación de servicios a otras empresas.

Según ha precisado en un comunicado el presidente del comité de empresa de Global Special Steel Products, Juan José Buenaga (UGT), en las asambleas se informará de un nuevo calendario de protestas que se añade a los tres días de huelga general ya convocados el 25, 27 y 29 de junio, que fueron secundados por casi la totalidad de la plantilla de producción (sólo entró a trabajar un operario los dos primeros días de movilizaciones)

Buenaga ha asegurado que "mientras la empresa no rectifique y no respete los acuerdo firmados, las movilizaciones proseguirán hasta cuando sea necesario", tras recordar que "por ahora", "sólo" han planteado en las negociaciones medidas parciales "que no resuelven nada, que dejan en papel mojado los acuerdos que tanto costó pactar en su momento y que, simplemente, confirman las intenciones de la empresa de no cumplir lo acordado".

El sindicalista ha insistido en que el foro para negociar una solución a este conflicto es el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales), aunque "de nada servirá si la empresa acude a las mediaciones como el pasado lunes, sin voluntad alguna de llegar a un acuerdo y sólo para disfrazar sus verdaderas intenciones de poder disponer de una subcontratación a la carta, sin límites y al gusto exclusivo de la empresa".