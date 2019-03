Gobierno y CCOO aseguran que la mina de zinc del Besaya será "absolutamente modélica" y "sostenible"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y representantes de CCOO han asegurado que exigirán que la explotación minera de zinc prevista en la cuenca del Besaya sea "absolutamente modélica", sostenible y respetuosa con el paisaje y con el medio ambiente, así como que las empresas que la desarrollen sean un ejemplo de responsabilidad social y fomenten el empleo de calidad.

Así lo han dicho en un acto celebrado este miércoles en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas de Torrelavega, organizado por CCOO, en la que además del presidente han participado los secretarios generales del sindicato en Cantabria, Carlos Sánchez, y de Industria, Daniel San Miguel; el rector de la Universidad de Cantabria (UC); y el director de la Escuela de Minas, Julio Manuel de Luis.

Revilla ha señalado que algunas personas están "alarmadas" por este proyecto, pero ha insistido en que no se trata de una mina a cielo abierto, por lo que "no tiene ningún impacto visual", además de que ha asegurado que exigirá que la extracción sea "absolutamente rigurosa". "No estamos aquí para cargarnos nuestra tierra", ha sentenciado.

Durante el acto, Revilla ha enseñado una muestra del mineral del que se obtiene el zinc, que ha sido la primera que se ha extraído de los sondeos que se están llevando a cabo en Queveda. Según ha explicado, ahora se analizará y dentro de "tres o cuatro meses" se sabrá la cantidad total que hay en esa zona.

Así, se ha mostrado "optimista" porque los propietarios de las dos empresas que han obtenido la concesión para llevar a cabo los sondeos, que también han asistido al acto, le han trasladado una probabilidad "muy por encima del 90%" de que exista una bolsa de zinc de 20 millones de toneladas, lo que supondría una facturación de entre 3.000 y 6.000 millones de euros y una inversión de entre 500 y 600 millones en Cantabria.

Además, ha reiterado que generaría un desarrollo "impresionante" en la región y la creación de 2.000 puestos de trabajo solo en la construcción de la mina, cuya explotación se prolongaría durante 20 años. De hecho, una de las dos empresas ya ha invertido 15 millones y ha establecido su sede social en Torrelavega, según ha dicho el presidente.

"MUY SOLOS" EN EL GOBIERNO

No obstante, ha lamentado que se ha trabajado "muy duramente" y que los partidos que forman el Gobierno (PRC y PSOE) han estado "muy solos" en el Parlamento regional a la hora de aprobar la modificación de la Ley del Suelo para poder llevar a cabo el proyecto minero, que salió adelante gracias a los votos de regionalistas y socialistas y la abstención del PP.

Sin embargo, ha subrayado el apoyo "externo" recibido de los sindicatos, de la Universidad y de los alcaldes y vecinos de los municipios a los que afecta la explotación. Así, ha opinado que "en proyectos como éste no debería haber siglas políticas" y que "hay cosas que no deberían estar en manos de la discrepancia política, sino del sentido común".

En la misma línea, el secretario general de CCOO ha destacado que se empezó a hablar del proyecto hace tres años y ya está en marcha, y ha lamentado que se denunciara que la modificación del suelo fue una "reforma exprés". "Somos especialistas en el todos contra todos y en pisarnos la manguera", ha criticado.

Así, ha explicado que el sindicato ha organizado el acto para "ampliar la información" sobre este asunto, ya que ha considerado que "no hay nada peor que fijar posición sin conocer los datos".

Además, ha asegurado que la actividad minera es "constructiva" y "positiva", y que, "si hay esa riqueza que dicen que hay", exigirán proyectos "sostenibles" generadores de empleo "de calidad, seguro y con derechos", además de que sean respetuosos con el paisaje, el medio ambiente, la riqueza y tradiciones de la región y comprometidos con el desarrollo local.

Por su parte, el secretario general de Industria de CCOO ha mencionado también la importancia de la sostenibilidad y ha instado a impulsar la industria ya que, a su juicio "una región sin industria es una región condenada al fracaso".

Asimismo, el rector de la UC y el director de la Escuela de Minas han destacado que es "un honor" que el encuentro se haya celebrado en este centro, ya que "es difícil encontrar un lugar donde se sepa más del zinc".

Al acto han asistido un centenar de invitados institucionales, entre los que han estado los consejeros de Industria, Obras Públicas y Medio Rural, Francisco Martín, José María Mazón y Jesús Oria, respectivamente; los alcaldes de los municipios de la Comarca del Besaya y algunos miembros de la Corporación torrelaveguense; y representantes del Puerto de Santander, la Federación Cántabra de Municipios y empresas como Solvay, Sniace, Aspla, Álvarez o Bridgestone, entre otros.