Rivera acusa a Iglesias de "criminalizar" a las empresas y le pregunta cómo se pagaría su sueldo si no existieran

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha acusado al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y a su partido en general, de "criminalizar" a los empresarios, y le ha preguntado cómo se pagaría su sueldo como profesor universitario o como diputado si no estuvieran ahí las empresas generando riqueza y pagando impuestos.

Así se ha pronunciado este jueves en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, cuando le han preguntado por la afirmación que hizo Iglesias en el debate electoral de Atresmedia, donde criticó que se denomine "enemigos de España" a los partidos independentistas y dijo que el empresario Juan Miguel Villar Mir, accionista mayoritario de OHL, y el presidente de ACS, Florentino Pérez, "se parecen más a unos enemigos de España" que las formaciones separatistas.

"Siempre veo a Iglesias cómodo con los que quieren liquidar España e incómodo con los que defendemos la Constitución o los que quieren montar una empresa", ha manifestado.

Rivera ha defendido que, en general, quienes crean una empresa, contratan y pagan impuestos "merecen respeto". "Otra cosa es que haga algo malo", ya que "hay buenos empresarios y malos empresarios", pero "no criminalices a un colectivo por generar riqueza", ha añadido.

En su opinión, hay algunos políticos, principalmente de Podemos, que "criminalizan a diario a los autónomos, los emprendedores y los empresarios". Según ha indicado, no existe ningún país prospero sin empresas, aunque ese "sería el sueño dorado de los populistas".

Pero entonces, "¿quién les iba a pagar a ellos el sueldo de la (Universidad) Complutense o el Congreso?", ha preguntado en referencia a los políticos de Podemos.

ALFOMBRA ROJA PARA LOS AUTÓNOMOS

El líder de la formación naranja ha dicho que él va a "defender a los trabajadores, pero también a los empresarios, porque si no, este país no funciona y no se recaudan impuestos", que sirven para financiar los servicios públicos.

Por ello, ha asegurado que si Ciudadanos llega al Gobierno tras las elecciones generales del próximo domingo, facilitará las cosas a "los que quieren montar un negocio", por ejemplo quitándoles "trabas burocráticas". Además, ha abogado por colocarle "una alfombra roja a los autónomos".

"Quiero ser presidente que reconozca el esfuerzo de la gente", ha manifestado, reivindicando a la España "productiva" y el papel de las clases medias.

CONCERTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN SANIDAD

Rivera también ha hablado del sistema sanitario público, que, a su modo de ver, ofrece "una cartera de servicios amplia a un coste relativamente bajo". Aun así, considera que "todo es reformable" y que siempre hay que buscar la eficiencia.

Por eso, ha abogado por mantener "la colaboración con entes privados que mejoran la calidad del servicio", ya que siempre que se mantenga "la titularidad pública y la garantía de derechos" de los pacientes, al ciudadano "no le importa la parte burocrática de cómo se gestiona".

En este sentido, ha defendido que el camino a seguir es "la concertación entre lo público y lo privado", porque es preferible "una buena eficacia al menor coste posible y con titularidad pública que un coste imposible con recorte de servicios".

FACILITAR LA INMIGRACIÓN LEGAL DE LATINOAMERICANOS

Respecto a la inmigración, el presidente de Ciudadanos ha diferenciado claramente entre la legal y la ilegal. Considera que esta última es un problema y hay que perseguirla, para impedir que "gente organizada asalte las vallas" de Ceuta y Melilla y que las "mafias" se lucren "usando el dolor de la gente" que quiere emigrar.

En cuanto a la inmigración legal, ha afirmado que "puede ser buena para el país" porque aporta riqueza y ayuda a poder pagar las pensiones públicas.

"Y hay gente, especialmente en Latinoamérica, que tiene nuestros valores, nuestro idioma y nuestra cultura, que son compatriotas del otro lado del Atlántico", a la que "hay que facilitar, con menos burocracia, el acceso a un puesto de trabajo y un contrato", ha apuntado.

Por último, Rivera ha lamentado los problemas que están teniendo los ciudadanos para votar por correo o votar desde el extranjero en las elecciones del domingo.

"Para cobrar una multa, para la declaración de Hacienda o una obligación fiscal o laboral, tenemos la máxima tecnología mundial, somos la NASA" para todo lo que sean "obligaciones", pero "para ejercer derechos estamos en el siglo XIX", ha criticado.