El Gobierno de Cantabria buscará "fórmulas" para ayudar al Auto Gomas Sinfin a consolidarse en Asobal

El Gobierno de Cantabria buscará "fórmulas para ayudar" a que el Auto Gomas Sinfin pueda competir en buenas condiciones en la Liga Asobal, a la que el club santanderino acaba de ascender, y se "consolide" en la máxima categoría del balonmano español para que "el sueño no se acabe".

A ello, al menos, se ha comprometido el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, con la directiva y los jugadores del club, a los que ha recibido con motivo de su ascenso a Asobal, una recepción que ha precedido esta mañana a la que el equipo tiene prevista por la tarde, a partir de las 18.30 horas, con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

MAÑANES SE HARÁ SOCIO DEL SINFIN

Fernández Mañanes ha felicitado a los directivos y a los jugadores del Sinfin por haber logrado el ascenso tras un año "duro y difícil" y después de haber completado una fase de ascenso "muy emocionante", con varias victorias "por la mínima", y en la que, a juicio del consejero, el equipo lo ha hecho "fantástico".

"He disfrutado muchísimo" , les ha dicho el consejero a los integrantes del Auto Gomas Sinfin, a los que el titular de Educación, Cultura y Deporte ha anunciado que se hará socio para la próxima temporada.

En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero ha destacado el "ardor guerrero" y el carácter batallador del equipo, que, según ha destacado, con su ascenso se ha convertido en el "equipo más importante" de Cantabria por estar en la máxima categoría y por el número de seguidores que tiene este deporte.

Tal y como ha recordado el consejero, el Sinfin se suma ahora a otros dos equipos cántabros en la máxima categoría: el femenino de hockey hierba de la Real Sociedad de Tenis La Magdalena y el de la Textil Santanderina en voleibol.

APOYO ECONÓMICO PERO SIN "DISTINCIONES"

Fernández Mañanes ha mostrado la disposición del Gobierno de Cantabria de apoyar al Sinfin en su nueva categoría pero ha aclarado que el Ejecutivo buscará "fórmulas" para ayudarles "en la medida en que ayuda al resto".

"No podemos hacer distinciones ni tratar de manera desigual, por tanto buscaremos las fórmulas que nos permitan poder ayudar y asentarun proyecto en la máxima división del balonmano español", ha puntualizado el consejero.

EL CLUB ADVIERTE DE LA IMPORTANCIA DE LOS PLAZOS

En relación a este asunto, el presidente, Servando Revuelta, ha puntualizado que, para subsistir en Asobal, el club "no depende tanto" del apoyo económico del Gobierno sino de los plazos de pago por parte del Ejecutivo de las partidas económicas al club.

Y es que Revuelta ha recordado que ahora, al estar en Asobal, el club será auditado mensualmente para comprobar que hay liquidez.

"No vale decir, oye, a mí me va a dar el Gobierno 300.000 euros, me van a pedir contrato y fechas de pago. Si me las va a dar en mayo o en junio del año que viene el Gobierno o el Ayuntamiento me va a decir la Asobal: usted tiene un problema de liquidez durante ocho meses, ¿cómo piensa pagar a la gente? A veces no se trata tanto del problema económico como de los plazos", ha precisado.

Al margen de esta cuestión, Revuelta se ha mostrado "encantado" con el ascenso, que, según ha dicho, ha sido "lo mejor que le ha pasado" como presidente, y también ha resaltado el incremento de aficionados que ha experimentado el club.

MAÑANES: HAY UN "RENACIMIENTO" DEL BALONMANO EN CANTABRIA

A preguntas de los periodistas, Fernández Mañanes ha opinado que el ascenso del Sinfin a Asobal y tener en División de Honor a otros dos conjuntos --el Balonmano Torrelavega y el recién ascendido Santoña-- muestra que se está viviendo un "renacimiento del balonmano" en Cantabria.

El Sinfin ha acudido a su cita con el consejero con su presidente, Servando Revuelta, a la cabeza y otros miembros de la directiva; su entrenador, Rodrigo Reñones, y otros integrantes del cuerpo técnico y parte de la plantilla.

Y es que no han podido asistir, por ejemplo, ninguno de sus tres capitanes ni otros jugadores que tienen obligaciones laborales o académicas.

Quien sí ha asistido ha sido el presidente de la Federación Cántabra de Balonmano, José Manuel Barquín, que ha acompañado al equipo a la recepción, en la que también ha estado presente el secretario general del PSOE de Santander y edil de la capital cántabra, Pedro Casares.