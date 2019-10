El Gobierno convoca dos becas de formación para la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria

Las becas tendrán una duración de un año, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, con la posibilidad de prorrogarse por un año más. El importe mensual bruto de cada una de las becas será de 800 euros.

Podrán solicitar la concesión de este tipo de becas quienes estén en posesión de alguno de los siguientes títulos de Grado: Ciencia y Tecnología de los Alimentos; Ingeniería Alimentaria; Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias; Ingeniería Agrícola o Ingeniería Técnica Agrícola; Ingeniería y Ciencia Agronómica o Ingeniería Agrónoma, y Veterinaria.

Los interesados podrán presentar solicitudes siempre que no hayan transcurrido más de cuatro años desde la obtención del título, no hayan renunciado con anterioridad a alguna beca concedida por la Consejería y no hayan disfrutado de una beca de formación del Gobierno de Cantabria durante dos años o más.

Las solicitudes se deberán presentar en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de mañana, tras publicarse hoy el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en el registro de la ODECA o en cualquier otro de los registros permitidos por la normativa.

A la hora de seleccionar a los aspirantes se puntuarán aspectos como el expediente académico, haber cursado estudios o experiencia relacionados con la materia objeto de la convocatoria, tener conocimientos teóricos y prácticos en el manejo de herramientas informáticas, bases de datos, hoja de cálculo, procesador de textos y sistemas de información geográfica, así como conocimientos de inglés.