El Gobierno central veta una enmienda del PSOE a PGE que pedía el reembolso de todo el coste de las obras de Valdecilla

Así lo ha anunciado, en un comunicado, la secretaria general del PSOE de Cantabria en funciones, Noelia Cobo, que ha criticado y tildado de "vergonzoso e injusto" este veto y ha afirmado que es "completamente falso" que la enmienda suponga un incremento de gasto en los Presupuestos.

Cobo ha explicado que el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy (PP) ha comunicado a los socialistas su decisión "poco antes de que comenzase la Comisión que debate los PGE para 2018.

Respecto al contenido de la enmienda de los socialistas, la también secretaria de Organización del PSOE cántabro ha señalado que fueron el propio Rajoy, el ahora ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y la actual líder del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, quienes en la campaña electoral de 2015 se "comprometieron" al reembolso del coste de las obras de Valdecilla.

EL PSOE NIEGA QUE LA ENMIENDA SUPONGA UN INCREMENTO DEL GASTO

Cobo ha insistido en que la enmienda del PSOE no supone un incremento del gasto del PGE sino que lo que pretendía era "garantizar la transferencia al Ejecutivo regional (PRC-PSOE) de la cantidad íntegra que ya figura en las cuentas para Valdecilla en el 2018 y asegurar que en años sucesivos se presupuesten las cantidades restantes hasta completar la totalidad de la financiación reclamada, que, según ha apuntado, suma un total de 200 millones de euros.

"El señor Rajoy prometió en 2015 abonar la cantidad íntegra para financiar las obras del hospital de Valdecilla y desde que lo dijo hasta hoy, no hemos visto ni un solo euro del Gobierno de España, lo que demuestra que vinieron, se hicieron la foto y se fueron con las mismas", ha aseverado.

A su juicio, el PP y Rajoy "incumple" su palabra, "falta a la verdad" y "falta el respeto" a los cántabros.

Además, ha añadido que estos "incumplimientos" son "aplaudidos" por el PP de Cantabria y más en concreto por Sáenz de Buruaga, a la que ha denominado "discípula" de Rajoy.

Cobo ha acusado al PP de "cambiar las reglas del juego conforme a este partido le interesa", algo que, según ha dicho, ha demostrado en años anteriores, "dando la espalda continuamente a los cántabros y a las cántabras".

"En el año 2016 la cantidad incluida en los Presupuestos no llegó a ejecutarse, por no aceptarse como justificantes los pagos efectuados del contrato público-privado a la concesionaria, 44 millones de euros y en 2017, el Gobierno de España no presupuestó absolutamente nada para Valdecilla y vetó una enmienda socialista del Grupo Socialista para incluir 28 millones de euros", recuerda.

Y ha advertido de que "el 2018, va en camino de ser como los años 2016 y 2017" y cree que los 22 millones para Valdecilla previstos en los PGE quedarán de nuevo sin ejecutarse al no aceptarse la enmienda socialista y si por parte del Ministerio de Hacienda se continúa rechazando como justificantes los pagos efectuados del contrato público-privada.

Cobo ha asegurado que el PP y el Gobierno de España utilizan "todos los subterfugios posibles para seguir incumpliendo sus compromisos de reembolso al Gobierno de Cantabria".

"Después de ver constantemente como el PP incumple y castiga a nuestra comunidad tenemos que aguantar que Buruaga dé lecciones y haga anuncios de millones de euros de inversión que nos tememos que jamás llegarán a Cantabria, ni para Valdecilla ni para todo lo demás", ha concluido.