El Gobierno rechaza las acusaciones de CCOO y defiende el "éxito" de los planes hidráulicos

"Tenemos un gran servicio de abastecimiento de agua, dotado de un personal técnico que demuestra diariamente una gran profesionalidad, responsabilidad y dedicación en sus funciones", ha manifestado el director general de Medio Ambiente en un comunicado.

"Gracias a las inversiones realizadas por el Gobierno y por los ayuntamientos en estos últimos años, y a la gestión de los trabajadores y técnicos de los planes hidráulicos, el Gobierno puede garantizar a los ciudadanos unos niveles muy altos de cantidad y de calidad de agua, a unos costes razonables", ha señalado Palacio.

El director general ha asegurado que la gestión de los planes hidráulicos es un "éxito" y "hay que hacer frente a los mismos problemas, menores todos, que tiene cualquier servicio y cualquier empresa de agua".

Se ha mostrado dispuesto a adoptar todas las medidas que sean necesarias para mejorar el servicio y para garantizar la seguridad de todos los trabajadores de los planes hidráulicos tal y como, ha defendido, ha venido haciendo el Ejecutivo a lo largo de toda la legislatura, y ha asegurado que "se han incrementado las inversiones en mantenimiento y en prevención de riesgos laborales más de un 20%".

También ha señalado que el Ejecutivo en esta legislatura ha aumentado la plantilla de personal de planes hidráulicos, que ha crecido más de un 19% desde el año 2016 pasando de 73 efectivos a 87 empleados en la actualidad.

Asimismo, ha reivindicado que el Gobierno ha convocado en la oferta pública de empleo las 15 plazas que estaban vacantes, y ha rescatado los planes hidráulicos que eran gestionados por una empresa privada.

"Precisamente la readmisión o indemnización de estos trabajadores, que lo eran de una empresa privada, una vez que hemos rescatado para el sector público estos planes, es lo que han resuelto los tribunales. Decisión que respetamos y aceptamos", ha declarado Palacio.

El director general también ha recordado que "el Ejecutivo ha defendido y defiende un complemento salarial por disponibilidad horaria de 1.766,54 euros para los técnicos de planta y de 2.649,81 euros para los encargados".

Sobre la posibilidad de seguir con las movilizaciones y huelgas, Palacio ha asegurado que "las convocadas no han servido para nada" y ha puntualizado que "en ocasiones no las han secundado ni los propios convocantes". "A la última huelga solo fueron dos trabajadores y el representante de CCOO se acogió ese día a las horas sindicales, no fue a trabajar y no hizo huelga", ha asegurado.

"Este Gobierno tiene voluntad de atender las demandas justas que mejoren los derechos de los trabajadores, asume la responsabilidad de la organización del abastecimiento de agua en Cantabria como servicio público y mantiene una oferta de diálogo para continuar mejorando las condiciones de seguridad de los trabajadores", ha manifestado el director general de Medio Ambiente.