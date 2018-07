El Gobierno está "convencido" de que Cataluña actuará con los políticos trasladados "de acuerdo" a la ley

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado este martes en Santander que el Gobierno está "convencido" de que la Generalitat de Cataluña actuará con los políticos catalanes que están siendo trasladados a prisiones de la comunidad "de acuerdo" a la ley y los reglamentos penitenciarios.

En declaraciones a la prensa antes de participar en el encuentro 'Anatomía del procés. Claves de la mayor crisis política española' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el que mantendrá un diálogo con el exprimer ministro francés Manuell Valls, Borrell ha recordado que en España cada comunidad autónoma tiene una serie de competencias y que la Generalitat de Cataluña tiene, entre otras, la competencia de la administración penitenciaria.

Asimismo, ha defendido que el traslado de los presos catalanes a prisiones de Cataluña "no es ningún trato de favor", sino que responde a una cuestión que "resulta del reglamento penitenciario" que hay en España y que está prevista por las normas. "Y eso, naturalmente, es una medida de distensión, pero no es un trato de favor", ha dicho.

Al mismo tiempo, cree que esta medida "naturalmente" va a favorecer el diálogo con la Generalitat porque "no es una medida que lo vaya a entorpecer, en todo caso". En este sentido, ha dicho que "si puede contribuir a distender la situación y a favorecer el diálogo, pues bendita sea".

Del mismo modo, Borrell ha asegurado que "este gobierno no tiene hipotecas, este gobierno no le debe nada a nadie, este gobierno ha llegado al gobierno a través de los procedimientos constitucionales y quien votó contra Rajoy, votó porque quiso".

"ESTE GOBIERNO NO TIENE LETRAS QUE PAGAR"

"Este gobierno no tiene letras que pagar, pero sí tiene reglamentos que aplicar y si hay un reglamento penitenciario que permite una determinada medida y la administración penitenciaria cree que es oportuno aplicarla, pues lo hace", ha dicho el ministro.

Preguntado también por el hecho de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha ofrecido un diálogo "abierto y sin cortapisas" al Gobierno catalán y por si esto puede incluir un referéndum, el ministro de Exteriores ha puntualizado que "un diálogo sin cortapisas quiere decir que no hay cosas que no se pueda escuchar".

En este sentido, ha asegurado que Calvo se ha referido a que el president de la Generalitat, Quim Torra, cuando se reúna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el encuentro previsto para el próximo lunes 9 de julio, "le va a decir lo que le quiera decir". "A esto no le podemos poner cortapisas, no le podemos prohibir que hable de lo que él quiera hablar. Imagino que se ha referido a eso", ha explicado.

Cuestionado igualmente por la presencia de Meritxell Serret como delegada del Govern en Bruselas y por la posibilidad de que se reúna con las instituciones europeas, Borrell ha hecho hincapié en que él no representa a estas instituciones. "Yo soy el ministro de Asuntos de Exteriores de España, no soy un comisario, no soy el presidente de la Comisión ni el presidente del Parlamento. Ellos sabrán lo que tienen que hacer", ha concluido.