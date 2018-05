El Gobierno niega vertidos de aguas residuales sin depurar en Suances denunciados por los ecologistas

Así lo ha afirmado este lunes en el Pleno, a preguntas del PP, la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, quien ha respondido en la misma línea que lo hizo el alcalde de Suances, el también socialista Andrés Ruiz Moya.

han denunciado hoy el vertido de aguas residuales sin depurar a la ría de San Martín de la Arena desde la depuradora de Vuelta Ostera y desde el colector existente en el arroyo Esquilar, situado en la playa de la Concha.

En un comunicado, los colectivos han afirmado que si bien "dicha circunstancia es tónica general durante todo el invierno", la semana pasada la situación fue "alarmante", por lo que han preguntado a la Consejería de Medio Ambiente "qué es lo que en esta ocasión está ocurriendo".

"Antes fueron las excusas de fuertes lluvias, los colectores no conectados a la red, etcétera. Ahora, ¿qué esta provocando que la depuradora de Vuelta Ostrera no este realizando su trabajo?", han preguntado al departamento que dirige Eva Díaz Tezanos.

"Se nos acusa de hacer mala publicidad del sector turístico en la zona. ¿Acaso la situación intolerable del agua no es la peor publicidad que se puede hacer cara a nuestro medio ambiente y a las miles de familias que eligen esta zona para el descanso? ¿Acaso ser noticia en el Telediario por la prohibición del baño el pasado verano vino impulsada por nuestros colectivos?", se han preguntado.

Ambos colectivos reclaman que el control en la calidad del agua se lleve a cabo durante todo el año y no solo en dos meses de temporada veraniega, apostillando que "el fuerte incremento del uso de las aguas para actividades deportivas compromete la salud demucha gente que utiliza este medio a diario".

Los ecologistas también han "certificado" que los acuerdos a los que con ellos se "comprometieron" tanto la consejera como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, "no han tenido lugar".

"Nada se ha hecho; por lo tanto, seguirá pasando lo mismo. Este próximo verano seguiremos con episodios que tendrán mas repercusión por la afluencia a las playas pero que no distan nada de lo que se está viendo en las aguas de la ría San Martín durante todo el año", han lamentado.

Finalmente, EA y SOS Suances han recordado su oposición a "salvar" la actual depuradora de Vuelta Ostrera "por haberse demostrado durante el uso su obsolescencia" y la imposibilidad de ser ampliada en caso necesario por encontrarse en terrenos de dominio publico marítimo terrestre, y su apuesta por ubicarla en la Isla Monti.

SALÓN NÁUTICO LAREDO

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha justificado ante el Pleno del Parlamento, y a preguntas de su antecesor en el cargo, el 'popular' Francisco Rodríguez, que "la razón principal" por la que este año no se celebrará el Salón Náutico de Laredo es por los datos de 2017 de participantes, expositores y asistentes, que ofrecieron un "muy mal" balance.

Dichos datos han generado "ciertas dudas" sobre el patrocinio por parte del Gobierno regional, que está valorando la posibilidad de intervenir de otra forma, con otras actividades a desarrollar en el puerto pejino, que cuenta con unas instalaciones "estupendas".

Pero el no celebrar el Salón "no es una decisión del Gobierno", ha puntualizado Mazón, que ha negado en cualquier caso que este hecho vaya a generar "ninguna" perdida al puerto, a la localidad o a la región. "Hay ferias que no se hacen todos los años", ha comparado, antes de señalar que se van a hacer "muchas iniciativas" que ha enumerado, entre pruebas deportivas o de pesca.

Todo ello puede contribuir a hacer más "rentable" el salón, que el año pasado "fue muy mal" si se compara con el resultado logrado en 2016.

DECRETO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El decreto de ordenación de la atención a la diversidad en enseñanza escolares y la educación preescolar se someterá a información pública el próximo mes de septiembre, según ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, Francisco Fernández Mañanes, este lunes ante el Pleno del Parlamento.

Lo ha hecho al ser interpelado por la diputada y portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, sobre la "paralización" del mismo, retraso que el responsable del ramo ha achacado a que va a ser más amplio y con un enfoque inclusivo, pues además de tener el cuenta el borrador del decreto anterior, también incorpora normativas y estrategias nacionales e incluso internacionales. "Era necesario ampliar el foco", ha justificado.

El fin es, según ha destacado Fernández Mañanes, centrarse más en lo que aporta la atención la diversidad, la atención a todos, que en las deficiencias o necesidades detectadas. Así, el resultado va a ser un decreto "más coherente", y evitar así una "continua" modificación de la norma educativa.