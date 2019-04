Gómez (Cs) reta a Revilla a decir si "hará presidente" a Sánchez con el apoyo de Rufián, Torra y Otegui

El candidato de Ciudadanos al Congreso por Cantabria, Rubén Gómez, ha retado al presidente cántabro y candidato del Partido Regionalista a la reelección, Miguel Ángel Revilla, a que diga a los cántabros, antes de las elecciones generales del día 28, si "va a hacer presidente" al socialista Pedro Sánchez y se va a sumar a los votos del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegui, "los que quieren romper España".

Gómez ha explicado en rueda de prensa que dirige su pregunta a Revilla porque el candidato al Congreso por el PRC, José María Mazón, "ni pincha ni corta". "Revilla le envía a Madrid porque no se atreve a ponerse él, no vaya a ser que no salga, como ya ha ocurrido las veces que se ha presentado", ha señalado.

Según el candidato, los cántabros necesitan un Gobierno en Madrid "que nos respete, que nos trate igual que al resto de los españoles", y que utilice las infraestructuras para vertebrar España, "no como se ha hecho hasta ahora, como si fueran caramelos para intercambiar favores a cambio de mantenerse en la Moncloa".

Gómez ha subrayado que los cántabros "estamos hartos de que nos engañen, desde aquel buey sacrificado en Monzón de Campos prometiendo Revilla que el AVE iba a llegar en 2015 hasta hoy".

Al respecto, se ha referido al acto central de la precampaña del PRC, que se ha celebrado ayer, en el Revilla "hablaba de futuro, cuando el PRC nunca va a ser futuro de nada. El PRC y Revilla son pasado".

En este sentido ha recordado que de los últimos 24 años, 20 años ha estado gobernando el PRC. "¿Qué proyecto han dejado que haya cambiado la fisonomía de esta región? Absolutamente ninguno", ha afirmado.

Además, ha acusado a los regionalistas de "seguir engañando" al hablar de infraestructuras y AVE, y "ahora de consenso" con la conexión ferroviaria con Bilbao. Al respecto, Gómez se ha preguntado dónde estaba el consenso cuando Revilla "despreciaba la conexión con Bilbao", como propuso Cs; dónde cuando se trató el corredor del Atlántico; y dónde cuando se reunió con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos "y lo que le pide es el MUPAC, dinero para la Fundación Comillas y La Pasiega y no habla en absoluto de la conexión a Bilbao".

"¿Vienen ahora a pedir consenso, 20 años después de ser los responsables directos de que Cantabria sea una isla en el corredor del Atlántico? ¿De no haber hecho nada para que se escuche la voz de esta región y podamos ser una comunidad unida a Europa, como el resto de las comunidades"?, ha cuestionado.

PRECAMPAÑA

Para Gómez, la precampaña electoral en Cantabria es "depresiva" porque es "más de lo mismo", con los mismos mensajes "que llevamos escuchando hace 20 años" y sin "nada nuevo", lo que a su juicio supone que PSOE, PP y PRC "se están riendo de los cántabros".

"Vuelven a hablar de las mismas promesas y con los mismos mensajes que llevan lanzado 20 años para esta región, cuando en los 20 años que ellos han estado gobernando no han conseguido nada", ha denunciado.

Al respecto, ha criticado al PSOE, que "no sabemos muy bien dónde está; no se si alguien les ha visto". Ha denunciado la ausencia de propuestas de los socialistas, "que están escondiditos en casa". "Es curioso que la tendencia hasta ahora ha sido todo lo contrario y ahora que llega el momento de explicar su proyecto a los cántabros no aparecen".

Algo "parecido", ha dicho, a lo que hace el PP, que está "perdido", pero "repitiendo lo que dice Revilla; eso sí, con el ceño fruncido, para parecer más serios".

Frente a estos partidos, ha contrapuesto la acción de Ciudadanos, desgranando algunas de sus propuestas como la posibilidad de crear empresas en 24 horas, considerar familias numerosas a las monoparentales y a las que tienen dos hijos, o las iniciativas para tratar de frenar la despoblación rural, frente a la cual PSOE, PRC y PP no han hecho "nada".

"Mientras Ciudadanos propone, otros vienen con un cuento que nos llevan repitiendo más de 20 años" y que "no ha servido para nada; para engañar a los cántabros solamente". Esa es la diferencia, ha subrayado, entre los que "venimos a cambiar España y los que vienen a mentir una vez más".

Además ha reiterado que PSOE y PP "se llevan riendo de Cantabria durante todo este tiempo y siempre con la complicidad de Revilla, que pactaba su docilidad a cambio de mantenerse en el Gobierno".

"Se ríen de nosotros y estamos aislados porque todas las comunidades autónomas tendrán salida a Europa por tren salvo una, Cantabria", algo que "hay que agradecer al PP, PSOE y a Revilla, que son los que han gobernado esta región".