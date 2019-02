González (APS) apuesta por que Puerto sea un "operador ferroviario" y potencie trenes de 'vagón suelto'

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Jaime González, propone que el Puerto se convierta en "operador ferroviario" para, a través de la creación de dos terminales de clasificación de ferrocarril, una en el Llano de la Pasiega (Piélagos) y otra en Mataporquera (Valdeolea), promover la circulación de trenes de "vagón suelto" que transporten a la vez distintos productos de diversos clientes.

Con está fórmula, que aún tiene pendiente de estudiar su "factibilidad", el Puerto de Santander facilitaría que sus operadores de mercancías privadas tengan un acceso de forma "más competitiva" y barata hacia la Meseta, según ha explicado durante su intervención en el Foro de El Diario Montañés, en la que ha hablado de 'El futuro del Puerto'.

González ha explicado que, en estos momentos, llegan unos 25 o 28 trenes a la semana, pero todos mono-producto y de empresas con un volumen suficiente para poder crear un tren con su mercancía.

Ahora, el presidente del Puerto, lo que plantea es "romper" con esa forma de trabajar y promover el tráfico de trenes de 'vagón suelto' con productos de varios clientes, algo que, según ha dicho, mejoraría la competitividad en el acceso a la Meseta de los operadores del Puerto y podría beneficiar a plantas como la de Cementos Alfa en Mataporquera, que el pasado año exportó más de 400.000 toneladas y prevé incrementar esa cantidad, o también a otras como la Global Steel Wire de Santander.

El presidente del Puerto ha planteado esta fórmula, que, a su juicio, es "necesaria", "para hacerla", "no para esperar" ni al Ministerio de Fomento, a Renfe o a que un "operador privado" lo haga.

"El Puerto de Santander no va a esperar a nadie", ha dicho González, que ha asegurado que éste, por sí mismo, tiene "capacidad", "recursos económicos" e "inteligencia" para "hacer lo que tiene que hacer" y ha asegurado que "se asociará industrialmente con quien se tenga que asociar para producir los servicios que su comunidad portuaria necesita".

TRANSPORTE VEHÍCULOS LLANO DE LA PASIEGA-PUERTO

Por otra parte, González también ha hablado de una medida relacionada con el transporte de vehículos y con el proyecto de crear una zona logística e industrial en el Llano de la Pasiega.

En este sentido, lo que González propone es que aquellos vehículos que llegan a Cantabria desde puntos como Valladolid o Valencia en vagones de composición única (solo con este producto) para su exportación al exterior a través del Puerto de Santander, se almacenen en el Llano de la Pasiega hasta la llegada del barco que les va a trasladar al exterior.

Una vez atracado el barco, lo que plantea es que se trasladen desde el Llano de la Pasiega hasta el Puerto y se embarquen directamente, sin tener que ubicarlos antes en la campa del Puerto, lo que permitiría un incremento de la capacidad.

González ha vuelto a mostrar su apoyo al proyecto del Llano de la Pasiega que defiende el actual Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) y a su "factibilidad" y ha pedido al "apoyo" --"gobierne quien gobierne"-- a este tipo de proyectos de legislatura.

Aumentar la superficie y la capacidad del Puerto, creciendo hacia el interior --González apuesta por el Llano de la Pasiega siempre que tenga un acceso competitivo de ferrocarril)-- es una de las patas en las que, a su juicio, se debe basar el futuro del Puerto.

Otras son, por ejemplo, incrementar el ámbito geográfico del "hinterland"; "maximizar" las prestaciones en la accesibilidad terrestre, y convertir al Puerto de Santander en un "laboratorio 4.0" de eficiencia energética.

LA CONEXIÓN SANTANDER-BILBAO

González también ha hablado en su intervención de la conexión ferroviaria con Bilbao que demanda el Gobierno de Cantabria, por la que él también apuesta.

En ese sentido, ha concretado que lo que pide es que la conexión ferroviaria sur planificada para el Puerto de Bilbao se prolongue hasta Santander, pasando por Torrelavega y el Llano de la Pasiega.

González ha advertido que el hecho de que el Puerto de Bilbao contara con esta conexión y Santander no

Ha explicado que la conexión ferroviaria planteada para el Puerto de Bilbao prevé tres anchos, métrico, ibérico y europeo. Este último ancho permitirá que todos los operadores europeos que, según el presidente del Puerto santanderino, son "muchos y mucho mejores" que los españoles, puedan llegar con su embarque de vagones al propio puerto de Bilbao.

En este sentido, ha advertido que, si el Puerto de Bilbao cuenta con esta conexión y el de Santander no, se marcaría una diferencia de competitividad "muy fuerte" en contra de la capital cántabra, de su industria y de su capacidad para atraer empresas.

UN CORREDOR DEL CANTÁBRICO CON TRENES "DE JUGUETE"

González ha hablado de las diferencias entre el Corredor Mediterráneo y el Corredor Cantábrico y ha opinado que el tren que se plantea para el segundo en comparación con el primero es uno "de juguete" por sus prestaciones.

En este sentido, el presidente del Puerto ha lamentado que no haya "una reivindicación coordinada" de Galicia, Asturias, Cantabria y con la colaboración del País Vasco para pedir un Corredor del Cantábrico que se pueda asimilar con el del Mediterráneo.

Tras la conferencia, González ha sido cuestionado por las repercusiones que su apuesta por la conexión ferroviaria podría tener para las empresas de transporte de mercancías por carretera.

En este sentido, el presidente del Puerto ha asegurado que se trata de un tipo de transporte "complementario" al ferroviario y ha opinado que contar con una conexión ferroviaria eficiente resultaría también "positiva" para el sector del transporte por carretera.

Según González, si se cuenta con una conexión ferroviaria eficiente se instalarán empresas, que también demandarán servicio de transporte por carretera.

En este sentido, ha advertido que, por el contrario, no se consigue contar con esta conexión de tren eficiente, las empresas no se instalarán y entonces "no habrá transporte para nadie".