González (PP) advierte que Sánchez intentará "repetir coalición" para "seguir utilizando el Falcon"

La vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, ha advertido que los 'populares' "no vamos a permitir" que tras las elecciones generales del 28 de abril el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "repita coalición" para "seguir utilizando el Falcon y mantenerse en La Moncloa".

Así lo ha señalado en su intervención en la clausura de una jornada sectorial sobre personas mayores organizada por el PP de Cantabria y en la que ha participado este jueves junto a la presidenta del partido en la región, María José Sáenz de Buruaga.

La vicesecretaria de Comunicación del PP ha considerado que los 'populares' no están dispuestos a permitir que continúe esa situación y, por eso, quiere "ganar las elecciones". "Elegimos entre dos modelos para gestionar el país y lo hacemos en un momento crítico, con la mayor crisis institucional que hemos sufrido desde la llegada de la democracia por el independentismo", ha dicho.

"Y el presidente del Gobierno no ha dudado en utilizar los votos de los independentistas catalanes cuando le interesa y no lo dudéis que los volverá a utilizar llegado el caso si le suman los votos para continuar utilizando el Falcon", ha advertido la 'popular'.

González ha criticado que, "si le dan los votos", Pedro Sánchez "intentará repetir la coalición" que le permitió sacar adelante la moción de censura y relevar a Mariano Rajoy en La Moncloa y cuya Presidencia se está caracterizando, a su juicio, por "la desaceleración económica, las concesiones a sus socio de gobierno, la inacción y una constante campaña de marketing político".

Ha sido en esa "infinita campaña de propaganda" en lo que ha hecho especial hincapié la dirigente del PP, que ha denunciado que Sánchez utilice "todos los medios que tiene a su alcance" como presidente del Estado para "su lucimiento personal". "Nunca hemos visto en España un presidente del Gobierno que utilizase los medios para uso personal e incluso familiar", ha dicho.

"Todo por y para Pedro: el Falcon, las ruedas de prensa electoralistas del Consejo de Ministros, las poses para las redes sociales... nunca en 40 años de democracia nos habíamos tenido que enfrentar a un presidente del Gobierno tan megalómano y preocupado solo por su propia persona y por mantenerse en La Moncloa", ha añadido.

Para acabar con ello, ha enfatizado que son "muy importantes" y "fundamentales" las elecciones del 28 de abril, y también las autonómicas y municipales del 26 de mayo, en las que ha confiado en que gane el PP porque es el "partido de las políticas serias, la creación de empleo y el estado de bienestar".

Por otro lado, y ya en referencia a la sectorial sobre personas mayores, ha hecho un repaso de las políticas y medidas puestas en marcha por el PP desde 2011 hasta junio de 2018 y ha destacado algunas de las que plantea en su programa electoral para este sector de la población.

Así, González ha apuntado que los 'populares' quieren impulsar medidas contra el maltrato a las personas mayores, porque es un "problema social muy serio"; fomentar la solidaridad intergeneracional; reforzar los programas de voluntariado; elaborar una estrategia para paliar la soledad que afecta a los mayores o una actualización de la oferta de viviendas para adaptarla a un modelo de vida independiente.

LAS PENSIONES "NO SE GARANTIZAN CON POPULISMO"

Por su parte, la presidenta del PP de Cantabria se ha referido en la clausura de la sectorial sobre personas mayores a las pensiones y ha afirmado que éstas "no se garantizan ni con populismo ni con ocurrencias, sino con empleo de calidad", y ha advertido de que "lo único que puede amenazarlas es volver a políticas erróneas que generan déficit, deuda y desempleo".

"Estos son los dos peligros a los que nos enfrentamos, el paro y la demagogia y ninguno de los dos está en el Partido Popular, sino en aquellos que cada vez que gobiernan arruinan nuestro país", ha dicho la líder de los 'populares' cántabros.

Ha indicado que hoy se pagan más pensiones que nunca, más altas y durante más tiempo y para que siga siendo así "hace falta un debate sereno y un mínimo consenso" a la hora de poner en marcha las reformas necesarias para adaptar el sistema a la sociedad y hace falta seguir "creando más y mejor empleo, porque esa es la clave para garantizar las pensiones y poder subirlas más y la clave para garantizar los servicios públicos esenciales".

Según la presidenta del PP, "hoy todo el mundo sabe que si la economía española lleva años creciendo más que Europa es gracias al Partido Popular y que si todavía no se ha torcido es porque Pedro Sánchez no tuvo más remedio que aceptar el presupuesto del Partido Popular y no logró aprobar su propio desatino de ingresos y gastos en 2019".

"Todavía se nota el efecto de la política económica del Partido Popular, esa política que el año pasado empezó a permitir más y mayores subidas en las pensiones, porque más y mejor empleo son más y mejores pensiones", ha subrayado.

Durante su intervención, Sáenz de Buruaga ha defendido que el PP es el partido que defiende a los mayores y "les entiende como una oportunidad" y, por eso, el reto es que sean "un auténtico motor social".

La presidenta ha adelantado algunas de las medidas de su programa de Gobierno y ha anunciado un estatuto del mayor cántabro y un plan de prevención del maltrato a las personas mayores.

Además, incluiría medidas para programas de envejecimiento activo, ocio saludable, viajes, encuentros y actividades de carácter intergeneracional -como las experiencias de mentoría o el desarrollo de bancos de tiempo- programas de voluntariado o de inmersión digital y acceso a las TIC, tanto en la Cantabria urbana como en la rural.

No obstante, ha advertido de que nada es más importante para los mayores que la seguridad que les reporta el Estado de Bienestar, lo que implica hablar de una sanidad pública excelente en calidad y de la necesidad de orientar el sistema sanitario hacia la atención a la cronicidad, la educación para la salud y el autocuidado, una línea de trabajo, ha añadido "dinamitada hoy por la Consejería de Sanidad".

Además, ha apostado por desarrollar el espacio socio sanitario que garantice la integración y coordinación de niveles asistenciales y la continuidad de cuidados que demandan los mayores y por hacer eficaz el sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia.