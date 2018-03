González 'salva' la paralización del MetroTUS, un "frankenstein" con el que PP "se está cavando su tumba"

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Santander, David González, ha 'salvado' de nuevo al equipo de gobierno municipal del PP en el Pleno celebrado este jueves, al evitar la paralización del MetroTUS que pedía otro edil no adscrito, Antonio Mantecón, y que ha sido rechazada con los votos en contra de los 'populares' y el ex de Cs, que sin embargo no ha intervenido en este punto del orden del día para explicar su postura.