Hormaechea valora presentarse a las elecciones de 2019 si tiene posibilidad de ser elegido presidente

El expresidente de Cantabria, Juan Hormaechea, ha anunciado este martes que se plantea presentarse a las elecciones autonómicas de 2019 bajo las siglas de su antiguo partido, Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA), si tiene la posibilidad de ser elegido presidente regional en los comicios de 2019. "Volvería para la presidencia, no como diputado", ha precisado.

Así lo ha asegurado en una entrevista en COPE Cantabria, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que tiene intención de volver a la política, pero ha matizado que el hecho "efectivo" de presentarse dependerá de varios factores, como conocer la opinión de santanderinos y cántabros al respecto.

"Estoy pendiente de encuestas y consultas porque volvería para intentar ser presidente", ha señalado el abogado, que próximamente cumplirá 80 años. En realidad, según ha dicho, nunca ha estado alejado de la política porque "no se puede, ante los problemas gravísimos que plantea un intento de que la cultura venezolana o cubana sea la que impere en nuestro país".

El también exalcalde de Santander durante diez años ha explicado que no abandonó la política "por voluntad" propia hace 23 años -de hecho, fue el primer presidente de una comunidad autónoma condenado por delitos en el ejercicio de su cargo-, sino que le "alejaron". "Sí sería mi voluntad volver a la política en estos momentos, aunque hay muchos imponderables que determinarán mi vuelta o no", ha insistido.

Hormaechea terminó su andadura política tras ser condenado por malversación de caudales públicos y prevaricación, aunque posteriormente el Gobierno socialista de Felipe González le concedió el indulto total (no llegó a pisar la cárcel), si bien mantuvo su inhabilitación de 14 años para participar en política.

Al ser preguntado por estos hechos, el expresidente ha puntualizado que uno de los jueces que le juzgaron, y que "era el único profesional", "dijo que no había nada", y ha asegurado que "los demás, eran un comunista y un marxista, a los que se eligió para condenarme, exclusivamente", por lo que cree que fue perseguido judicialmente. "Lo entiendo yo y lo entendió el Tribunal Constitucional", ha remarcado.

Al respecto, ha dicho que de lo único que se arrepiente es de "no haber hecho más cosas", pero los políticos y funcionarios que le acompañaron eran "unos inútiles y unos vagos, que es lo peor que se puede ser en política".

Hormaechea ha dicho que aportaría "energía, claridad de ideas" al actual panorama político regional de "socialización cautelosa", y ha defendido que, como economista liberal que es, llevaría a cabo políticas de desarrollo económico y de trabajo, porque "la única política social es conseguir que haya trabajo".

"No se puede pensar simplemente en regalar el dinero", ha subrayado, recordando, no obstante, que cuando él era presidente, Cantabria fue, junto con País Vasco, la única comunidad que "dio un sueldo a personas con dificultades económicas".

El que fuera presidente de Cantabria durante dos legislaturas (1987-90 y 1991-95), no teme que los nuevos votantes no lo conozcan. "Ahí están mis obras y los jóvenes de 18 ó 20 años las conocen. Y como esas obras no se ha hecho nada", ha asegurado el responsable de impulsar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno o del Palacio de Festivales de Cantabria.

Actual situación

Preguntado por el actual presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, que aspira a renovar el cargo en 2019, Hormachea ha afirmado que "Revilla no ha gobernado. Gobiernan el PSOE y sus consejeros. Pero él, no gobierna ni ha gobernado", ha reiterado, recordando que durante tres legislaturas, en las que ambos coincidieron, él obtuvo más diputados que el líder del PRC.

Por otra parte, Hormaechea ha negado que su intención de presentarse a las elecciones autonómicas del año que viene sea para intentar restar votos al PP. De hecho, no ha descartado reeditar sus anteriores resultados electorales cuando UPCA logró con el PP la mayoría absoluta. "Yo le añadiría votos", ha asegurado.

Mientras, ha censurado que la política "errática y absurda" del actual PSOE está "perjudicando brutalmente a la economía española". "Eso no es socialismo; es sociatas", ha apostillado.

Respecto a los nuevos partidos, el expresidente ha confesado que Podemos le "repele" porque "representa el odio a la situación de la sociedad actual", mientras Ciudadanos "ha traicionado a una coalición que estaba funcionado perfectamente", en alusión al último Gobierno de Mariano Rajoy.

Finalmente, Hormaeceha ha opindo que Gema Igual sería una candidata "razonablemente buena" del PP para el Ayuntamiento de Santander.