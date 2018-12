Hospital Virtual Valdecilla logra en 2018 "los mejores resultados de su historia"

El Hospital Virtual Valdecilla (HvV) termina 2018 con "los mejores resultados de su historia" con nueve programas internacionales en marcha y 3.100 profesionales formados, 1.400 de fuera de Cantabria.

Un incremento de actividad del 10% que consolida su posición "estratégica" como centro de innovación, formación especializada y entrenamiento de alto rendimiento para profesionales sanitarios, referencia en España y Latinoamérica.

Además, se estima que el HvV finalice este año con una facturación récord de casi 1,3 millones (1.290.000 euros) por los servicios prestados a un número cada vez mayor de usuarios externos, fundamentalmente de Latinoamérica.

El Consejo de Administración del HvV, presidido por la consejera de Sanidad, María Luisa Real, se ha reunido este miércoles para realizar el balance de actividad del centro de simulación a lo largo de este año y aprobar el presupuesto para 2019, que asciende a 1.241.000 euros, con un incremento del 3% con respecto al año pasado, manteniendo la aportación del Gobierno de Cantabria, informa esta administración en un comunicado.

El presupuesto servirá para mantener los proyectos formativos actualmente en marcha, en colaboración con el Center for Medical Simulation de Boston y la Universidad de Harvard, y para desarrollar nuevos servicios para el diseño y usabilidad de tecnología basados en el factor humano, junto con el National Center for Human Factors in Healthcare de la red MedStar en Washington D. C.

También permitirá continuar con la implementación de la impresión 3D en "importantes proyectos sanitarios", sobre todo en el ámbito de la planificación quirúrgica.

La impresión aditiva en 3D ya se aplica en los servicios de ortopedia, braquiterapia, radiología y maxilofacial del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) y se está empezando a exportar a otros hospitales.

Tanto la consejera de Sanidad como el resto de los miembros del Consejo de Administración han elogiado la "gran labor" que realiza en Hospital y han animado a todo su equipo a "seguir en la senda de la innovación al más alto nivel" y a "continuar, como hasta ahora, entrenado a los profesionales sanitarios en las técnicas quirúrgicas más sofisticadas".

El Consejo se reúne de forma ordinaria una vez por trimestre. Está formado por la secretaria general de la Consejería de Sanidad, Cruz Reguera; la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria, María Antonia Mora; el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Benigno Caviedes; el director del Hospital Marqués de Valdecilla, Julio Pascual; el director del HvV, Ignacio del Moral, y el jefe del Servicio Jurídico de la Consejería, Joaquín Cayón, como secretario.