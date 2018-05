IHCantabria participa en un estudio que pide medidas para proteger los manglares

El director de Investigación de IHCantabria, Iñigo Losada, ha explicado que para este estudio se han combinado métodos "rigurosos" usados en ingeniería y economía para mostrar cómo de efectivos son los manglares como protección natural.

"Un bosque de manglar de 500 metros de ancho puede reducir la altura de las olas entre un 50 y un 100% así como reducir el efecto de las mareas meteorológicas producidas por tifones y huracanes", ha subrayado.

Por su parte, Michael Beck, investigador principal de Medio Marino de The Nature Conservancy, ha señalado, en relación a los hallazgos del informe, titulado 'The Global Value of Mangroves for Risk Reduction', que "sin los manglares, 18 millones de personas más en todo el mundo severían amenazadas anualmente por las inundaciones".

Además, "los daños económicos causados por las inundaciones aumentarían en 82.000 millones de dólares y en un 16% anual y en más de 240.000 millones en caso de eventos catastróficos".

En comparación con los diques u otras estructuras de hormigón, los manglares pueden ser una forma más rentable de proteger contra las inundaciones, especialmente por los co-beneficios que llevan asociados. "Los manglares desempeñarán un papel importante en la respuesta a los desastres y la adaptación al cambio climático, especialmente para los países en vías de desarrollo", según Peter Mucke, director gerente de Bündnis Entwicklung Hilft.

"Los habitantes de las islas y los países costeros a menudo no sólo están expuestos a un mayor riesgo de inundación, sino que tambiéntienen menos recursos para reducir su impacto". Así lo demuestra el WorldRiskIndex de Bündnis Entwicklung Hilft, cuyos datos sobre la vulnerabilidad socioeconómica se incluyeron en el estudio conjunto.

El estudio muestra dónde los manglares proporcionan los mayores beneficios. En Vietnam, India, Bangladesh, China y Filipinas, los manglares tienen el mayor impacto en la protección de las personas, mientras que en China, Estados Unidos, India, México y Vietnam, los manglares juegan un papel más importante en la protección de lapropiedad.

Aunque existen varias evidencias sobre el papel que los manglares desempeñan en la reducción de los desastres, su importancia para la protección de las costas todavía no está suficientemente reconocida. Entre 1980 y 2005, el 19% de las reservas originales de manglares del mundo fueron destruidas.

Entretanto se han puesto en marcha programas de reforestación, pero no son suficientes. Los autores esperan que esta cuantificación económica de los servicios de protección sirva para concienciar a lostomadores de decisiones sobre la importancia de estos ecosistemas costeros.