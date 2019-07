El IPC repunta un 0,4% en Cantabria en junio y pero baja un 0,2% respecto a mayo

En el ecuador del año, el transporte protagoniza tanto la principal subida interanual como la bajada mensual más acusada en Cantabria.

En relación con junio de 2018, subieron los precios de siete sectores, encabezados por el transporte (2%), seguido de la medicina (1,9%) y los hoteles, cafés y restaurantes (1,8%).

Por debajo de un punto subieron los precios del vestido y calzado (0,9%), sector otros (0,8%), menaje y comunicaciones (ambos un 0,5%) y enseñanza (0,3%).

En el sentido opuesto, solo se recortaron los precios del ocio y cultura (-2,7%) y vivienda (-1,5%), a causa de las bajadas de los precios de la electricidad y de los combustibles líquidos, que aumentaron en 2018; mientras permanecieron estancados los de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y los de las bebidas alcohólicas y tabaco.

Por su parte, los precios en junio retrocedieron un -0,2% respecto a mayo, con seis sectores en negativo, liderados por el transporte (-1,7%), debido a la disminución de losprecios de los carburantes, y el menaje (-1,3%).

También bajaron mensualmente los precios del vestido y calzado (-0,8%), que recoge el comportamiento de los precios del inicio del periodo de rebajas de primavera-verano; vivienda (-0,7%), a consecuencia de la bajada de los precios de la electricidad y, en menor medida, del gas; bebidas alcohólicas y tabaco (-0,5%) y comunicaciones (-0,2%).

Los precios de la enseñanza se mantuvieron sin variaciones en relación a mayo, y subieron los del ocio y cultura (1,7%), casi en su totalidad por el aumento de los precios de los paquetes turísticos; hoteles, cafés y restaurantes (0,7%); el sector otros (0,5%); alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%) por el incremento de los precios de las frutas y, en menor medida, la carne; y medicina (0,2%).

De este modo, en lo que va de año, los precios han remontado un 0,2% en Cantabria, impulsados por los transportes (5,3%), mientras que las principales bajadas corresponden al vestido y calzado (-4,7%) y la vivienda (-3,8%).

DATOS NACIONALES

En España, el IPC bajó un 0,1% en junio en relación al mes anterior y recortó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,4%, su nivel más bajo en casi tres años.

Estadística ha atribuido el descenso de la tasa interanual del IPC de junio a la bajada de los precios de las gasolinas, la electricidad y los combustibles líquidos.

La tasa interanual de junio es la trigésimo cuarta tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 0,4% superiores a los de hace un año.

Con el dato de junio, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en mayo bajara siete décimas de golpe. Con las cuatro décimas en las que ha retrocedido en junio, se acumula un recorte de 1,1 puntos en solo dos meses.

Sin embargo, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, avanzó dos décimas en junio, hasta el 0,9%, con lo que se sitúa cinco décimas por encima del IPC general. El INE destaca que la inflación subyacente no superaba al IPC general desde enero de 2018.

En el sexto mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 0,6%, tres décimas menos que en mayo.