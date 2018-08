IU critica que Real "no dé la cara" en el 'caso SCS' y le "invita" a apartarse si no va a responder de su gestión

IU ha acusado a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, de no "dar la cara" en el caso de irregularidades del Servicio Cántabro de Salud (SCS); le ha afeado que no haya comparecido junto con el gerente, Benigno Caviedes, en la comparecencia sobre las alegaciones presentadas, y ha "invitado" a la socialista a que, si "va a esconderse" y no "no tiene intención de responder por su gestión", se aparte.