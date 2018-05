IU ve en la colocación de Salvador Blanco “otra losa más” sobre la “falta de limpieza” del Gobierno

La coordinadora autonómica de Izquierda Unida, Leticia Martínez, ha acusado a PSOE y PRC de “contagiar a toda Cantabria” de la “falta de limpieza que impera en su Gobierno”.

Martínez se pronuncia así tras trascender que Salvador Blanco, “que tuvo que abandonar SODERCAN tras años de denuncias de irregularidades”, sea “precisamente el que represente al Gobierno en una fundación privada”, la Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN).

“Nada tendríamos que decir si esa fundación privada le hubiera elegido por sí misma, pero ha sido el Ejecutivo el que ha decidido que la mejor persona que puede representarles es alguien a quien no quieren en su propio partido”, aseveró.

“Para más inri”, explicaba la representante de IU, “esta fundación privada recibió 75.000 euros por un contrato que el propio Blanco firmó dos días antes de ser cesado de SODERCAN”.

Martínez se ha preguntado “qué le debe el Gobierno a Salvador Blanco para que una vez abandonado SODERCAN le sigan incluyendo en otros lugares”, entre los que ha citado la empresa Sidenor o la empresa pública SAICC del Campus Comillas.

“Está claro que no es por su gestión, suficientemente cuestionada por el anterior Interventor General o el Tribunal de Cuentas, y de la que no vemos que haya cambiado el panorama económico de una comunidad en la que seguimos dependiendo del turismo y los servicios”, aseveraba Martínez, quien añadía que “si no es por la gestión, habrá otros motivos”.

A este respecto, Martínez se preguntaba “cuántos de esos 75.000 euros acabarán en el bolsillo del mismo que firmó el contrato o si la representación de Blanco en la fundación es un acto puramente altruista”.

“El Ejecutivo de Revilla no necesita a nadie para poner en cuestión y manchar su gestión de gobierno, se bastan y sobran solos para sumar una losa más”, afirmaba Martínez.

“Una limpieza es necesaria”

Dentro de ese objetivo de “limpieza” en las instituciones, Martínez ha recordado que IU Cantabria ha llevado a la Fiscalía la denuncia sobre las adjudicaciones en el Servicio Cántabro de Salud reveladas por una alta funcionaria por cuestiones como contratos fraccionados, asesorías externas relacionadas con miembros del PSOE y pagos de servicios no ejecutados.

“No ha sido el PP, que dice tener constancia de ilegalidades pero no las denuncia, ni PSOE y PRC, que debieran ser los principales interesados, y cuya reacción ha sido llevar a los tribunales a la denunciante”, ha recriminado.