IU exige sanciones "urgentes" para los supermercados que venden leche a pérdidas en Cantabria

En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, se ha referido así a la denuncia pública hecha por COAG en Cantabria y toda España en relación al uso de la leche como reclamo con precios anormalmente bajos y que "banalizan el producto y a los propios productores".

La líder de IU en Cantabria ha afirmado que la batalla del precio de la leche "no es nueva y seguirá estando ahí mientras no haya gobiernos valientes que se atrevan a poner freno a quien no sólo comete una ilegalidad sino también quien pone en peligro la supervivencia del sector primario".

"Se habla mucho de la despoblación rural y la 'España vaciada' pero no se dan pasos firmes en atajar causas como ésta", ha continuado.

Martínez reconoce que el Gobierno de Cantabria ha mostrado recientemente su preocupación ante estos hechos, pero "no deja de ser la misma preocupación que hemos visto otras veces y que durante la pasada legislatura no ha ido acompañada de medidas precisas y eficaces".

"Además de las sanciones pertinentes, una acción cuando el daño ya está hecho, es necesario políticas que eviten que cada año tengamos el mismo escenario y para ello el Gobierno de Cantabria debe hacer mucho más, incluida la coordinación con los distintos Ministerios involucrados", ha opinado.

Martínez ha recordado que Cantabria ha perdido casi el 70% de los ganaderos de leche con que contaba en 2001 (3.811) y que en 2019 son 1.163. Así, la leche recogida por la industria láctea ha pasado de 487.244.000 litros en 2001 a 31.510.000 en la actualidad, es decir, ha caído más de un 86%.

"Es necesario que los precios de la leche sean asequibles para que cualquier familia pueda acceder, pero nunca a costa de la ruina de los productores porque las consecuencias son evidentes", ha sentenciado.