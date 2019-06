Igual asegura que Medio Ambiente le ha trasladado que "no va a haber rellenos" en La Magdalena

Igual así lo ha señalado este lunes a preguntas de la prensa sobre la carta que le ha remitido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y que, según ha publicado el Diario Montañés, dice al Ayuntamiento que rellenar la playa de forma periódica es "inviable" y que solo hay dos soluciones: acabar la obra de los espigones o, de lo contrario, dejar que esta zona evolucione a su estado natural que "es sin arena".

Para Igual, "es más que dramático todo esto" porque "la carta es muy clara y nos dice que no va a haber rellenos" y, de no hacerlos, con los diques concluidos se mantendría el arenal en su estado actual, pero sin ellos, con el tiempo, sería una zona sin arena y rocosa.

La alcaldesa ha indicado que el pasado viernes se puso en contacto por carta con Morán para decirle que la decisión de no hacer rellenos "era una noticia muy mala para la ciudad de Santander" y que tiene "muchísimas repercusiones tanto sociales, como económicas, como turísticas, como medioambientales".

Por ello, en su misiva, la regidora municipal le solicitó una reunión "formal" aunque ha avanzado que, aprovechando que Morán está hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), "vamos a hablar sobre esa reunión que queremos mantener" y que desde el Ayuntamiento quieren que se produzca "cuanto antes".

Y es que la decisión del departamento de Medio Ambiente queda enfrentada con el acuerdo de pacto de gobierno entre PP y Cs, en el que se había acordado pedir la retirada del dique construido y que la playa se continuase rellenando como había ocurrido hasta ahora.

En el actual equipo de gobierno tenemos un pacto por el que se va a solicitar de manera formal, que todavía no se ha hecho, la retirada de las escolleras, exigiendo el mantenimiento de la playa", ha dicho Igual, que ha lamentado que "ahora eso se ha modificado" al decir Medio Ambiente que no hará rellenos. "Ya he mantenido una reunión con el señor Ceruti en donde lo que les estoy diciendo, además de ser mi opinión, es la de él", ha añadido.

"Vamos a solicitar esa reunión, en donde vamos a exponer que queremos alternativas y la garantia del relleno de la playa" porque ""los santanderinos quieren que haya playa y por eso seguiremos luchando porque haya playa", ha enfatizado la alcaldesa.

Cuestionada por las declaraciones al respecto de Morán, quien esta mañana ha dicho que no se va a acometer ninguna actuación de relleno en la playa de La Magdalena en "el periodo de estación que estamos" pero no ha aclarado si habrá o no más aportes de arena, Igual se ha mostrado sorprendida y ha considerado que "a lo mejor tengo que pedir permiso ara enseñar la carta firmada por él".