Igual (PP) ve acertado poner medidas para "evitar encontrar un niño en un vertedero"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha considerado "acertada" la puesta en marcha de medidas para evitar que "en muchas ocasiones, una persona, por miedo a entrar en un hospital o a no poder mantener a ese niño, nos lo encontremos en vertederos".

La regidora se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre la propuesta del presidente de su partido, Pablo Casado, de retrasar la expulsión de inmigrantes sin papeles a mujeres que den a su hijo en adopción.

En su opinión ésta y otro tipo de medidas "bien explicadas y entendidas", que sirvan para "evitar encontrar a un niño en un vertedero", son "buenas medidas".

"Yo sí quiero que podamos evitar encontrar a un niño en un vertedero y quiero que esa facilidad de poder dar al niño en adopción ni le beneficie ni le perjudique. Que nadie crea que, por acercarse a un hospital para tener ese niño de manera segura y para darle en adopción la van a reportar a su país o no, es independiente de las dos cosas", ha declarado.

Y ha insistido en que ella "quiere evitar que haya niños en vertederos, porque los hay", ha asegurado.

MATIZACIÓN

Posteriormente a estas declaraciones realizadas esta mañana durante la visita a un colegio de Santander, la alcaldesa las ha matizado, apuntando que lo que pretende la propuesta del PP es "dar una oportunidad a esas madres que no estando en situación legal en nuestra ciudad, se ven cohibidas a la hora de ir a un hospital para que cuiden su embarazo, para que cuiden a su hijo y para que tengan un buen parto".

Y también porque supondrán que acudir a una institución para dar en adopción al niño "para que tenga mejores condiciones, si ellas por su situación no pueden atenderle, no les traiga un perjuicio para su vida o una amenaza a la situación que tienen en nuestro país".

Al respecto, se ha referido también a los protocolos de protección de datos de las adopciones, por lo que ha insistido en que la medida propuesta por el PP "puede evitar esa situación de desamparo o amenaza en que se pueden ver las madres".

"Ojalá todas las mujeres que, en nuestra ciudad y en nuestro país, están embarazadas y no pueden atender a ese niño y hayan decidido que no puede estar con ellas, tengan esa vía y tengan esa solución; que a ellas no les perjudique para nada y que los niños puedan estar perfectamente atendidos y dados en situación de adopción", ha concluido.