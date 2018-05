Igual acusa a Revilla de acordarse de santanderinos "solo" para usarlos como "arma política"

Igual se ha pronunciado así este jueves en declaraciones a la prensa tras la reunión mantenido ayer por Revilla con la Plataforma Transporte Santander, que aglutina a colectivos y asociaciones de vecinos en contra del Metro-TUS, y a quien ha mostrado su "total apoyo" al considerar el proyecto municipal una "chapuza monumental" y un "desastre absoluto".

"Al señor Revilla lo que le diría es que, si quiere ser alcalde de Santander, lo que tiene que hacer, y ahora tiene la oportunidad, es presentarse a las elecciones municipales, y si lo que quiere ser es buen presidente de Cantabria, pues lo que tiene que hacer es ponerse a resolver los numerosos y grandísimos problemas que tiene la región", ha enfatizado la regidora municipal.

En sus declaraciones, la alcaldesa ha desgranado los, a su juicio, "grandísimos problemas" del Ejecutivo regional encabezado por Revilla pero no se ha referido en ninguna ocasión ni a la Plataforma Transporte Santander ni al nuevo sistema de transporte.

Sí que ha acusado a Revilla de estar "a todo menos a lo que debería" o de dedicar la mayor parte de su tiempo a vender libros y a giras televisivas para su propia promoción y lucro" en lugar de a atender los "problemas" de la comunidad autónoma como la "deuda desorbitada que se disparó en 2017 y cerró el año por encima de los 3.000 millones de euros, 30 veces más de la que tiene el Ayuntamiento de Santander".

También ha instado a Revilla a agilizar "un poco el pago de las deudas a los proveedores a los que tarda en pagar 56 días", a atender "sus empresas públicas que pierden 72,3 millones de euros al año" o a no hacer "recortes" en el gasto social porque, ha dicho, hubo "30 millones de euros de recortes en el presupuesto del año 2017 en algo tan importante como educación, empleo o sanidad" y, como ejemplo, ha citado al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) al que "Revilla le quitó 8 millones de euros en el presupuesto de 2017".

DEBE PREOCUPARSE POR DERRIBOS O EL SCS

"En lugar de pasar la mayor parte de su tiempo dedicado a vender libros y en giras televisivas para su propia promoción y lucro, lo que debería estar haciendo es preocuparse, por ejemplo, por los cientos de personas que están afectadas por los derribos, que fueron consecuencia directa de su gestión y para esas personas ni tiene tiempo ni le preocupan lo más mínimo", ha criticado Igual.

La alcaldesa santanderina ha considerado también que el presidente regional debería "preocuparse de dar explicaciones sobre el escándalo mayúsculo que está protagonizando su gobierno por las irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS)" y sobre "la absoluta falta de transparencia y el silencio, excepto en audio, de la consejera de Sanidad".

"Tengo claro que Revilla no se preocupa por Cantabria y mucho menos por la ciudad de Santander, no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer ahora", ha enfatizado la alcaldesa, quien ha dicho tener "la sensación" de que, para el presidente regional, "Santander no es Cantabria y los santanderinos no son cántabros y solo se acuerda de ellos ahora que ve oportunidad de utilizar a los vecinos como arma política".

En este punto, Igual ha criticado la ausencia de inversiones del Gobierno en la ciudad o la falta de algún "paso firme" en los proyectos que "nos han contado". "No ha hecho absolutamente nada: seguiremos con el MUPAC empantanado, todavía no tenemos Gráficas Martínez y, mientras tanto, proyectos fantasma tenemos muchos", ha dicho Igual, que ha denunciado que para el proyecto estratégico del Ejecutivo del área logística del Llano de La Pasiega "no hay ni un papel".

Para la alcaldesa, "los presupuestos regionales para este 2018 son una buena muestra de ese abandono" del Gobierno a Santander porque "no aparece, aunque se comprometieron, el Centro Cívico de Cazoña, siguen sin apoyar el Centro Princesa Letizia y no hay ninguna aportación a la FSC".

Pero, ha continuado, tampoco aparecen otras cuestiones que el equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento ha reclamado "de forma insistente" a Revilla y a los consejeros como "el millón de euros que venimos solicitando para el Pacto Local por el Empleo para lo que hay una única aportación de 30.000 euros mientras que Torrelavega, que les felicitó porque es bueno para sus vecinos, recibe 50.000 para acciones de emprendimiento".

Por ello, la regidora municipal ha señalado que, mientras Revilla "está a todo menos a lo que debería", el equipo de Gobierno (PP) de Santander "va a seguir ocupándose y preocupándose de lo que es su obligación y de lo que es su competencia, que es defender a los santanderinos, que es lo que estamos haciendo".