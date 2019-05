Igual pondrá en marcha en Santander becas artísticas para niños y jóvenes en riesgo de desprotección

Se trata de una propuesta trasladada por la asociación Nuevo Futuro durante la reunión celebrada este martes con su presidenta, Ana Mirat; así como la gerente de esta entidad, Marta González-Estéfani, y otras representantes de este colectivo, con quienes ha analizado las medidas que conformarán su programa electoral.

"Ya adoptamos como nuestra en el programa electoral la propuesta que nos ha trasladado Nuevo Futuro para desarrollar un programa de promoción artístico-cultural a través del cual el Ayuntamiento otorgará becas para que no sea la limitación económica la que haga que un niño no vaya a pintura o no pueda saber tocar un instrumento", ha explicado.

Igual ha valorado la extraordinaria labor que desarrollan asociaciones y colectivos como Nuevo Futuro, que centran su atención en el apoyo a las familias y a los menores, y se ha comprometido a seguir apoyando la actividad de las entidades sociales de la ciudad.

La candidata 'popular' ha subrayado que la familia es el centro en torno al cual se desarrolla nuestra vida, por lo que la atención a las necesidades de las familias, con especial énfasis en las medidas de conciliación y de apoyo a la infancia, es un objetivo primordial en su proyecto político.

"Queremos que los niños, adolescentes y jóvenes crezcan en un entorno saludable y protector, que contribuya a su formación y su desarrollo personal", ha afirmado Igual, al tiempo que ha apuntado que buscará hacer de Santander "una ciudad amable para la infancia y la adolescencia, que salgan de sus casas, se relacionen con otros niños, que cada vez haya más parques en la ciudad, que los parques sean cubiertos, que tengan en la calle diferentes alternativas de ocio o que acudan a las bibliotecas, que van a tener horarios más amplios y actividades infantiles".

MÁS LUDOTECAS Y BECAS DE GUARDERÍA

Entre las acciones previstas en su compromiso con los santanderinos para los próximos cuatro años, ha mencionado la redacción de un Plan de derechos de las familias que atienda sus necesidades y garantice que se cumplan sus derechos.

En este sentido, ha hecho hincapié en que se mantendrán todas las ayudas y bonificaciones a las familias numerosas y monoparentales y se continuará garantizando que ninguna familia que necesite ayuda para sus gastos generales, como alimentación, productos de higiene o ropa, así como para el alquiler o la hipoteca de la vivienda o al pago los suministros, comunidad, etc., se quede sin ella, para lo que se incrementará año tras año la aportación del Fondo de Sostenibilidad Familiar.

Igual ha anunciado también la ampliación de la red de ludotecas, un servicio que incluirán los nuevos centros cívicos que se abrirán durante la próxima legislatura, el de Castilla-Hermida (ya en construcción) y el de Cueto (cuyas obras empezarán en las próximas semanas).

Asimismo, ha adelantado que habrá más plazas de ocio vacacional, con el incremento de las plazas para menores con necesidades especiales desde los 3 años en programas como 'El Veranuco' y más fondos para las becas de guardería, una partida que ya ha crecido un 71% en esta legislatura, desde los 140.000€ hasta los 240.000€, con el compromiso de su ampliación en caso de que fuera necesario.

La actual alcaldesa de Santander ha señalado que se abrirán dos nuevos centros de menores con equipos de intervención familiar para prestar apoyo a las familias con niños y jóvenes entre 0 y 18 años en situación de vulnerabilidad.

MESA PARA LA CONCILIACIÓN

Además, propone crear la Mesa para la conciliación, desde donde se impulsen y se propongan de la mano de expertos y profesionales medidas para favorecer la racionalización de horarios que mejoren la conciliación familiar, una medida que se unirá a la rebaja en el IAE a las empresas que contemplen políticas de conciliación.

Aumentarán los mecanismos para prevenir situaciones de riesgo o maltrato infantil, impulsando programas de prevención del absentismo escolar o detección de situaciones de riesgo en su entorno familiar y social; y las campañas de prevención y sensibilización contra el juego de apuestas "online" entre la población, especialmente joven.

Otra de las acciones incluidas en su programa electoral será la implantación en todos los centros escolares de modelos y programas de prevención del acoso escolar basados en la tutoría entre iguales y la implicación de los menores en la vida de la ciudad, a través del II Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Santander 2019-2022 y del Consejo Municipal de Niños y Niñas.

Igual ha indicado que, en los últimos cuatro años, los santanderinos se han beneficiado de bonificaciones y exenciones fiscales por valor de 74 millones de euros, "lo que redunda en las personas que más lo necesitan y el apoyo a las familias".

También ha recordado que el presupuesto municipal para gasto social ha crecido hasta los 24,4 millones de euros anuales, que se han mantenido o aumentado los programas sociales y que el personal que atiende los servicios sociales en el Ayuntamiento se ha incrementado en un 33%.