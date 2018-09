Igual, a Vielva: "No estamos aquí para prevaricar ni regalar dinero, sino para trabajar honradamente"

Así lo ha subrayado la regidora a preguntas de los periodistas a raíz de la denuncia que la edil, que hace más de un año dejó Cs y está vinculada ahora al partido OlaCantabria, ha presentado ante el juzgado contra Igual y su antecesor en el cargo y exministro de Fomento, Iñigo de la Serna, por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos por el pago "indebido" a funcionarios, desde el año 2003 hasta la actualidad, de un complemento salarial por uso de ordenador pese a haber varias sentencias en contra del mismo.

La alcaldesa, que ha atendido a los medios apenas una hora después de conocerse los detalles de la denuncia, --según la cual el importe total por el cobro del citado concepto ascendería a "más de 10 millones de euros" y afectaría a 241 funcionarios, de los que sólo unos "seis" tendrían derecho a percibir este complemento establecido en su momento para compensar los efectos nocivos del uso del ordenador sobre la salud-- ha defendido en base a los datos de los que disponía en ese momento que existe un procedimiento "muy bien reglado" a la hora de que el gobierno local y el Consistorio modifican "un solo euro" a los empleados públicos.

Así, ha explicado que es algo que debe solicitar la Concejalía o jefe de servicio de turno, a partir de lo cual el plus o complemento en cuestión se negocia en la mesa general, en la que están representados todos los sindicatos -cinco en el caso del Ayuntamiento de Santander-, que es también donde se negocia la RPT (relación de puestos de trabajo).

Después -ha proseguido- se solicitan los informes pertinentes favorables y finalmente se lleva el asunto a la junta de gobierno local. "En este Ayuntamiento nunca se ha llevado a una junta de gobierno local ningún asunto que no estuviese con informes jurídicos, de intervención y de personal favorables", ha zanjado Igual, que ha incidido en que un alcalde o concejal o cargo político no puede modificar el sueldo de un funcionario si no existe un informe de personal y de intervención y no hay una negociación en la mesa general.

En relación con los hechos concretos denunciados y el plus de pantalla, la alcaldesa ha explicado que se remonta al año 1995, cuando se hizo una nueva RPT, con la que "se parte de cero" y por categorías se asigna a unos colectivos: auxiliares y administrativos, lo que se aprobó en un pleno.

En 1998 se decretó que en esa RPT se asignara el plus, ya no por colectivos, sino por puestos de trabajo determinados, como por ejemplo los ligados a informática.

Posteriormente, en 2017 varios técnicos pidieron ese complemento de pantalla pero al no pertenecer a ninguno de los colectivos citados, su solicitud fue desestimada por el juzgado, que dio así la razón al Ayuntamiento.

Ahora, en 2018, con la modificación de la RPT se crean nuevos puestos, a los que no correspondería el plus, según un informe del interventor municipal, en base precisamente a sentencias anteriores.

Gema Igual, que en el momento de sus declaraciones no sabía a que sentencia exacta se refería OlaCantabria, ni a qué momento concreto o qué colectivo o persona estarían afectados por alguna supuesta irregularidad, ha asegurado que en el equipo de gobierno valorarán, estudiarán y darán las explicaciones pertinentes una vez tengan más detalles acerca de lo denunciado.