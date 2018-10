Igual acusa a Zuloaga de "tergiversar la realidad" del proyecto de la Fundación Enaire

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha acusado al delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, de "tergiversar la realidad" del proyecto para la sede de la Fundación Enaire en las naves de Gamazo porque, ha enfatizado, el Ayuntamiento no pondrá dinero para su mantenimiento porque era lo acordado y "no porque nos hayamos descolgado ni porque no nos interese el proyecto".

"El Ayuntamiento claro que no quiere que los santanderinos paguen por algo que ya nos habían dicho que no teníamos que pagar", ha replicado Igual este miércoles en declaraciones a la prensa a las afirmaciones del delegado del Gobierno ayer en un comunicado.

En ese comunicado, se informaba de una reunión para hablar de este proyecto entre la directora gerente de la Fundación Enaire, Beatriz Montero, y representantes del Gobierno regional y la Autoridad Portuaria para pedirles colaboración en el mantenimiento de la sede y a la que no se había invitado al Consistorio tras "la negativa" de la regidora a que la administración local participe en la financiación.

Igual ha contestado a Zuloaga que el Consistorio "no se ha descolgado de nada" sino que defiende lo acordado, que es que la sede de Enaire llegaría a Santander pero sin coste para la administración local y, frente a ello, ha reprochado que "descolgarse es lo que hizo el PSOE con la sede asociada del Museo Reina Sofía".

"Yo he dicho que no porque no corría peligro la Fundación Enaire, porque el ministro me ha dicho que el proyecto iba adelante, pero ellos dijeron que no al Reina Sofía de peores formas: no presentándose a una reunión con el secretario de Estado en Madrid y sabiendo que corría peligro y mucho", ha añadido.

Igual, que conoció por los medios la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno, ha asegurado que lo que quiere es "preguntarle a Ábalos si está acreditado el delegado del Gobierno para decir lo que ha dicho" y con lo que, a su juicio, ha puesto en duda el interés del Ayuntamiento por la llegada de este proyecto cultural a la ciudad. "No sé cómo eso se puede dudar ni cómo la realidad se puede tergiversar tanto", ha apostillado.

Igual ha manifestado que le "sorprende" que, mientras el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "respeta lo que el Gobierno anterior dijo que iba a hacer", que era traer la sede de la Fundación Enaire a Santander sin coste alguno para el Ayuntamiento, Zuloaga "quiere que los santanderinos paguen" y, como no lo va a hacer acogiéndose a lo ya acordado, "dice que nos descolgamos".

"El Ayuntamiento de Santander no se ha descolgado de nada, el Ayuntamiento tiene la misma ilusión y las mismas ganas de que la Fundación Enaire abra, mañana mejor que pasado, más cuando ellos ya no están cumpliendo plazos", ha reivindicado Igual, que ha recordado que Fomento ya tiene el proyecto para la rehabilitación de las naves y "ya van tarde" por lo que el Consistorio reclamará que se proceda a la licitación de las obras "cuanto antes".

Volviendo a la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno sin la presencia del Ayuntamiento, la regidora ha considerado "una total deslealtad" que se convocase ese encuentro y "no estuviese el Ayuntamiento" porque, según cree, se iba a hablar no sólo de la colaboración de las administraciones para el mantenimiento de la sede de la Fundación Enaire sino también de la gestión.

"Aunque la reunión fuese para ver cuánto ponen los que sí quieren poner (dinero para el mantenimiento), qué menos que avisar al Ayuntamiento de Santander porque se va a hablar de la gestión. Me parece una deslealtad y una descortesía, me parece que no sólo quieren que paguen los santanderinos sino que, ahora que no pagan, les desprecian y ya no están en las reuniones", ha criticado la alcaldesa.

Para Igual, no convocar al Consistorio a esa reunión ha sido "un desprecio a los santanderinos" quienes, no obstante, disfrutarán de esa dotación cultural porque, ha recordado, el ministro de Fomento ya le aseguró que la sede de la Fundación Enaire llegaría a Santander y lo haría según lo acordado, "sin poner dinero" el Ayuntamiento.

"El Ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido defender los intereses de los santanderinos. Qué no nos pidan ahora lo que antes no nos habían pedido", ha ensalzado, al tiempo que ha señalado que, además, en esa sede todo será de la Fundación Enaire: "es su colección, su infraestructura, sus cuadros, su personal... pues que lo mantengan ellos".

En cuanto a la cuantía de 600.000 euros en la que se ha cifrado el mantenimiento anual de esa sede en las naves de Gamazo, según el comunicado remitido ayer por la Delegación, Igual ha asegurado que el Consistorio "nunca supo" de ese coste. "Jamás nos han remitido ninguna propuesta de convenio o texto sobre la colaboración en el mantenimiento, ni jamás nos han dicho si era a partes iguales o cómo, lo desconozco totalmente", ha dicho.