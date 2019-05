Igual pide aglutinar el voto y evitar que Santander "se paralice: un conglomerado de izquierdas llevaría al caos"

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

La alcaldesa de Santander y candidata a la reelección del PP, Gema Igual, ha abogado este domingo por "aglutinar el voto" para evitar, ha dicho, que la ciudad "se paralice" porque la alternativa a su proyecto político es "un conglomerado en torno a la izquierda que tendría que juntar el proyecto de uno y el de otro y el de otros unidos", lo que "no lleva a nada más que al caos, a no tener claro el rumbo, a dar bandazos y no avanzar".