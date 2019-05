Igual avisa de que la alternativa al Gobierno del PP es la "izquierda radical"

Así ha respondido este lunes la candidata 'popular' a preguntas de la prensa por una encuesta publicada hoy por El Diario Montañés, según la cual el PP ganaría las elecciones, pero perdería concejales, y el PSOE, PRC y Unidas por Santander podrían formar Gobierno, y que a su juicio deja un mensaje "muy directo" y muestra que las opciones son "que la alcaldesa sea Gema Igual o que gobierne la izquierda radical".

Además, ha añadido que esa posible unión que han dejado "entrever" los medios de comunicación ya la "podían ver" los ciudadanos porque "pasó hace cuatro años", cuando "todas las fuerzas de la izquierda quisieron unirse" para "desbancar" al PP del Ayuntamiento.

Asimismo, ha señalado que la encuesta sirve para "reflexionar" sobre que "hay que utilizar el voto de manera útil". "No podemos votar a partidos que van a quedar en nada y lo que van a hacer es engordar a la izquierda", ha sentenciado.

No obstante, ha explicado que el sondeo se ha realizado antes de la campaña y que durante ella están "llegando a todos los santanderinos con un proyecto, con un documento, con unas directrices y con una ciudad en la cabeza" para los siguientes cuatro años.

Así, ha considerado que el resultado es "una oportunidad para salir aun más si cabe y remontar", y por ello están llevando a cabo acciones como repartir programas entre los ciudadanos y reunirse con colectivos y con vecinos.

Por último, ha asegurado que los santanderinos "deben confiar en Gema Igual" porque "no les va a dejar tirados, como no les ha dejado hasta este momento" y porque "el único objetivo" del equipo de Gobierno es "mejorar la ciudad". "No porque lo diga yo, sino porque ya lo hemos demostrado", ha concluido.